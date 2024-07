Competencia impone a Booking una multa histórica de 413,24 millones de euros por abusar de su posición de dominio

Multa histórica a Booking. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una sanción de 413,2 millones de euros a la plataforma de viajes online por abusar de su posición de dominio tras una larga investigación sobre las condiciones comerciales impuestas a los hoteles españoles para vender sus habitaciones desde el 1 de enero hasta la actualidad.

Booking.com es una de las mayores agencias de viajes online del mundo y cuenta con una cuota de mercado de entre el 70% y el 90% del mercado español en el periodo investigado. La empresa es un intermediario entre los hoteles, que ofertan sus habitaciones, y los clientes, que buscan un lugar en el que hospedarse, comparan precios y realizan las reservas.

La cuestión es que esta plataforma cobra una comisión al hotel calculada sobre el importe de las reservas a través de Booking.com y dispone de un inventario hotelero, el cual es provisto directamente por los hoteles en virtud de unas condiciones generales de contratación que han de suscribir los establecimientos.

Adherirse a esas condiciones es obligatorio para figurar en la web y la aplicación de Booking. Mientras, otras agencias, como eDreams o Lastminute, tienen inventarios hoteleros provistos por otras agencias de viaje o, en el caso de Logitravel, por proveedores mayoristas, según explica la CNMC.

En 2021, la Asociación Española de Directores de Hotel y la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid denunciaron a la compañía por abusar de su posición de dominio y en octubre de 2022, la CNMC inició un expediente sancionador que concluye en multas de 206 millones de euros por la imposición de una serie de condiciones comerciales no equitativas a los hoteles situados en España y la restricción de la competencia de otras agencias de viajes en línea.

En el primer caso, el organismo que dirige Cani Fernández considera que establecer una cláusula de precio impide a los hoteles ofertar precios más baratos de sus habitaciones en sus propias webs, mientras que Booking.com sí se reserva la posibilidad de rebajar el precio de la habitación que el hotel publica en Booking.com.

Además, añade, que en caso de conflicto sobre las cláusulas de contratación, los establecimientos hoteleros no pueden acudir a los tribunales españoles y deben emplear el Derecho de los Países Bajos, lo que les genera costes de litigación inequitativos y denuncia la falta de transparencia que impide a los hoteleros a tomar decisiones informadas sobre la suscripción o no a los programas Preferente, Preferente Plus y Genius, muy relevantes para los hoteles.

En el segundo caso, la CNMC afirma que establecer el número total de reservas de un hotel a través de Booking.com como criterio de posicionamiento en la lista de resultados predeterminada de Booking.com incentiva a los hoteles a concentrar sus reservas online únicamente a través de este canal, impidiendo que competidores puedan entrar o expandirse en el mercado.

Y añade que el criterio para acceder y permanecer en los programas Preferente y Preferente Plus, de un requisito de rendimiento basado fundamentalmente en la rentabilidad de cada hotel para Booking.com promueve que los hoteles que quieran acceder o permanecer en los programas sigan una política de precios y de disponibilidad que les conduce a concentrar sus ventas en la plataforma, en perjuicio de otras agencias competidoras.

A las multas, la CNMC añade "varias obligaciones de comportamiento para garantizar que ni las conductas que dieron lugar a las infracciones, ni otras que puedan producir un efecto equivalente, prosigan en el futuro". Contra la resolución podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación.