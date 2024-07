Héctor Mohedano: un valenciano en la Bolsa de Viena

De la calidez de la marina de Valencia a las calles de Viena (Austria). Ese ha sido el viaje personal y profesional por el que ha optado Héctor Mohedano. Este valenciano se ha hecho un hueco como economista en la Bolsa de Viena y actualmente se encarga de gestionar las emisiones de deuda de España y América Latina en el parquet vienés tras estudiar Administración y Dirección de Empresas en EDEM en la capital del Turia.

Los primeros pasos de Mohedano fueron en banca de inversión en Valencia, pero la pandemia de covid cambió su perspectiva. "En el confinamiento me di cuenta de que tenía ganas de explorar el mundo y vivir fuera de España. Por ello me matriculé en el programa de MBA del ICEX. En aquellos meses también saqué mi primera certificación financiaria", detalla.

Realizó las prácticas del posgrado del ICEX en la oficina comercial de la Embajada de España en Austria, aunque reconoce que siempre ha estado interesado en todo lo relacionado con mercados financieros. "Eso fue lo que me llevó a buscar oportunidades y networking en el mundo financiero de Viena mientras estaba en la oficina comercial. Ofrecí a la bolsa realizar un vídeo para mi canal de YouTube y les gustó la idea. Realicé un recorrido por las instalaciones y conté las curiosidades de un parquet con 250 años de historia", explica.

El resultado fue tan positivo, que unos meses después le ofrecieron empezar a trabajar en la dicha bolsa como responsable de las emisiones de deuda para España y América Latina. "Asesoro a empresas y bancos de España, Portugal e Iberoamérica para emitir instrumento de deuda en el parquet vienés. Aunque Austria es un país pequeño, tiene un mercado muy interesante y nada que envidiar a otras bolsas europeas. En el segmento de renta fija, la Bolsa de Viena es uno de los mercados más importantes del Viejo Continente", asegura.

Además de en su trabajo en la Bolsa de Viena, se mantiene muy activo en las redes y asegura que eso le ha ayudado en el plano profesional. En su opinión, "cuando alguien busca referencias sobre ti, tener un perfil trabajado ayuda mucho". "Me he reunido con analistas que me dicen que ya me conocen porque me siguen en YouTube", argumenta.

Mohedano cuenta que las diferencias entre los mercados centroeuropeos y los mediterráneos se concentran en el tipo de proyectos que se impulsan y financian: "Al sur de Europa priman los proyectos relacionados con la agricultura, el inmobiliario, la exportación de materias primas y el turismo. Sin embargo, las bolsas centroeuropeas o nórdicas están más centrada en proyectos industriales o tecnológicos".

El economista valenciano resalta la gran oportunidad que representa la Bolsa de Viena para las empresas de América Latina tener acceso a los mercados de capitales de Europa central. "Existen muchísimos fondos de deuda y de inversión. Los mercados están muy profesionalizados y son muy ágiles", sostiene.

También destaca que la economía austriaca presenta grandes oportunidades. "Es un país muy desarrollado, el salario medio puede llegar a los 50.000 euros, aunque es cierto que hay que pagar muchos impuestos. Pero hay grandes oportunidades para formarse y encontrar buenos puestos de trabajo", defiende.

En esta línea, Mohedano recalca la confianza que se deposita en el trabajador y que se cuida mucho la conciliación laboral y personal. "El coste de vida no es tan alto como pueda parecer. Aquí -señala- he encontrado un lugar para progresar en mi carrera, además de estabilidad en el plano profesional. Tienes un plan de carrera y la empresa te ayuda en todo lo que necesites".

Vistas a familia y amigos

A pesar de la distancia, sigue muy vinculado a sus familiares y amigos en Valencia. "Soy una persona muy familiar y, al estar fuera, es lo que más echo de menos. Pero por mi trabajo y mi relación con empresas españolas, viajo mucho a España. En esos momentos aprovecho para visitar a mi familia y estar con amigos. También procuro regresar en Navidades y en verano a Valencia", explica.

Una de las cosas que más disfruta de Austria es la cercanía con otros países centroeuropeos. "Me gusta mucho ir a esquiar y creo que he encontrado el equilibrio para mí al tener mi vida dividida entre Viena y Valencia", concluye.