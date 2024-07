El Gobierno prevé la llegada de 41 millones de turistas entre junio y septiembre, un 13% más

El turismo mantiene el 'efecto champán' en el que lleva instalado desde finales del año pasado con una previsión de llegadas de visitantes internacionales de 41 millones de turistas entre junio y septiembre, un 13% más que hace un año, y 59.000 millones de euros de gasto, un 22% más, según la prospectiva de Turespaña, revelada este jueves por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. De mantenerse esa tendencia, que es la misma que ha acompañado a los datos de los primeros cinco meses, el año podría cerrar con la llegada de 96 millones de visitantes y 132.500 millones de gasto.

"Esto es una expresión del éxito del modelo turístico de España, basado en la calidad social y ambiental del país", ha expresado Hereu, quien no ha querido augurar si este crecimiento en verano podría anticipar que España será el país que más turistas reciba en el mundo en 2024, por delante del actual líder, Francia. "Para nosotros es fundamental ganar la liga de la calidad y un modelo turístico respetuoso en las comunidades que visitan y un respecto al medioambiente, la historia, los valores y la calidad de vida de los residentes", ha agregado Hereu.

En este sentido, Hereu ha calificado de "injusta" y "exagerada" la repercusión internacional que ha tenido la manifestación de este fin de semana en Barcelona, donde algunos residentes han rociado con pistolas de agua a los turistas, y que han sido recogidas por medios como The New York Times o The Times. "Uno de los atractivos de España es que somos una cultura hospitalaria. España es un modelo seguro. Evidentemente, una fotografía puntual en un sitio, que creo que es un acto condenable, va en contra del sentir del país, pero hay que acotar estas dimensiones que son exageradas en la prensa internacional", ha añadido.

Plataforma de pisos turísticos

El ministro ha realizado estas declaraciones durante su visita a la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y de las Tecnologías Turísticas (Segittur) que será la encargada de desarrollar la plataforma que prevé recoger los datos sobre vivienda de uso temporal, que incluye el uso turístico, y que según el ministro podría estar activa en marzo del año que viene. "Uno de los objetivos es ayudas a las autoridades competentes, que son las comunidades autónomas y los ayuntamientos, a regular la oferta turística", ha dicho.

El ministro ha subrayado que la tarea del Gobierno en el ámbito del turismo se limita a "ofrecer instrumentos que ayuden a tener un mejor conocimiento de esta realidad del sector turístico", pero es una cuestión de las administraciones regionales y municipales "regular". "Nosotros tenemos que ofrecer instrumentos para conocer y regular mejor, pero la competencia es territorial. Animamos a regular, pero el cuánto y el cómo lo tienen que desarrollar ellos en función de su ciudadanía", ha reiterado Hereu.