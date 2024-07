Cuerpo confirma que ya está negociando con el PP para renovar la cúpula del Banco de España

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha confirmado este lunes que ya están en marcha las conversaciones con el PP para acordar la renovación de los cargos en el Banco de España, tal como avanzó EL PERIÓDICO. El objetivo es que la persona que ocupe el cargo de gobernador o gobernadora ya esté en el puesto antes del día 18 de julio, cuando se reúne el órgano de gobierno del Banco Central Europeo (BCE). "En ello estamos trabajando. Y nuestro propósito es abrir la mano a la negociación y el acuerdo [con el PP]" para la renovación de cargos en el Banco de España y en otras instituciones económicas", ha subrayado Cuerpo en un desayuno informativo organizado por Europa Press.

El titular de Economía también ha avanzado que la próxima semana se prevé que el Consejo de Ministros apruebe la revisión del cuadro macroeconómico que deberá dar soporte a las grandes cifras del proyecto de Presupuestos del Estado para 2025, en el que ya trabaja el Gobierno. El Gobierno elevará su actual previsión de un crecimiento del 2% para 2024 hasta una tasa "cercana al 2,5%".

Cuerpo también se ha referido al propósito del Ejecutivo de aprobar definitivamente en el mes de julio la puesta en marcha del nuevo 'Consejo de la Productividad', cuyo proyecto ya está a la espera de recibir el dictamen del Consejo de Estado.

Banco de España

"A mí me gustaría que lo hubiera ya para esa fecha [18 de julio] y en ello estamos trabajando", ha dicho el ministro en alusión a la renovación de cargos en el Banco de España. No obstante, ha recordado que la designación de las personas que habrán de ejercer el cargo de gobernador y subgobernador del regulador bancario para los próximos seis años es competencia exclusiva del presidente del Gobierno. También ha hecho notar que, en caso de no llegar al 18 de julio con los cargos renovados, la actual subgobernadora, Margarita Delgado, seguiría ejerciendo como gobernadora en funciones, tal como viene haciendo desde el 11 de junio, cuando venció el mandato de Pablo Hernández de Cos.

Existe una especie de regla no escrita por la que el Gobierno propone un nombre para el cargo de gobernador que sea asumible para el principal partido de la oposición, al tiempo que este actúa de forma recíproca para el cargo de subgobernador. "Esperemos que pronto tengamos ya el nuevo equipo del Banco de España" , ha dicho el ministro. La expresión permite interpretar que, aunque el mandato de la subgobernadora Delgado no vence hasta el 11 de septiembre, un posible acuerdo con el PP en los próximos días podría incluir ya los nombres de los dos primeros cargos de regulador bancario.

Un marco estable de diálogo

El ministro de Economía ha enfatizado que el pacto entre el Gobierno y el PP para la renovación de cargos en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "abre la vía para otro tipo de acuerdos, entre otros, para la renovación pendiente en instituciones económicas", y, en concreto, ha citado los próximos relevos de consejeros en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"Esto es un elemento positivo", ha valorado el ministro. "Yo siempre he dicho que estamos abiertos a la renovación conjunta de los órganos de las instituciones y que, para ello, tenía que darse una vocación, una voluntad en la otra parte. En este sentido, se ha dado un paso muy importante con la renovación del CGPJ", ha explicado Cuerpo. "Y en ello estamos trabajando. Y nuestro propósito es abrir la mano a la negociación y el acuerdo", ha subrayado.

El titular de Economía ha precisado que no se está dialogando a la vez sobre todas las renovaciones pendientes, ya que "cada uno tiene sus fechas y su procedimiento". Lo importante -desde su punto de vista- es "fijar un marco de colaboración, en el cuál, cuando convenga y cuando tengamos que hacerlo por plazo, se vayan renovando los órganos de manera que deje de ser noticia si lo estamos negociando o no.

Quinielas para el Banco de España

Como es habitual cada vez que toca renovar la cúpula del supervisor, en los últimos meses han surgido muchos nombres. El Gobierno ha dejado claro que al menos uno de los dos cargos deberá ser ocupado por una mujer y algunas fuentes aseguran que su intención es nombrar a la primera gobernadora de la historia del Banco de España. En este sentido, en las últimas semanas se ha incoporado a las quinielas el nombre de la actual secretaria general del Tesoro, Paula Conthe. Además de Conthe, ha sonado mucho el nombre de Montserrat Martínez Parera (vicepresidenta de la CNMV). También ha aparecido en las quinielas el de la actual subgobernadora, Margarita Delgado. Entre los hombres, han figurado los de José Manuel Campa (presidente de la Autoridad Bancaria Europea) y Fernando Restoy (presidente del Instituto de Estabilidad Financiera del Banco de Pagos Internacionales de Basilea). Para subgobernador, en los últimos días se ha hablado de Ramón Quintana (uno de los directores generales de supervisión bancaria del BCE).