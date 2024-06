Las líneas ICO de préstamos europeos para empresas y hogares tendrán un ahorro mínimo del 8% en el pago de intereses

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), José Carlos García de Quevedo, han sellado este lunes el acuerdo que fija las condiciones para el reparto de 30.150 millones de euros de financiación con cargo a los fondos europeos ‘Next Generation’. Se trata de la Línea ICO-Verde (22.000 millones de euros), dirigida a hogares y empresas para inversiones verdes, y la Línea ICO Empresas y Emprendedores (8.150 millones de euros), destinada a financiar el crecimiento empresarial, que supondrán un ahorro mínimo del 8% en el pago de intereses, respecto a la financiación media del sector.

En el caso de la línea ICO-Verde se podrán financiar actuaciones como la compra de vehículos eléctricos para actividades de reparto a domicilio o la sustitución de cámaras refrigeradoras por otras más eficientes en la hostelería. También la digitalización del agua para evitar fugas en el sector agrícola y si se trata de un particular para la compra de vehículos eléctricos o la mejora de la eficiencia energética de los edificios. En el caso de la línea ICO Empresas y Emprendedores el foco es el crecimiento y se reservan 1.000 millones específicamente para el sector turístico y 150 millones para el nuevo Perte de la lengua.

Los préstamos se canalizarán a través de cuatro instrumentos financieros, de los cuales la financiación a través de los bancos es la principal al sumar hasta el 60% de los recursos previstos (12.000 millones de la línea ICO-Verde y 5.150 millones de la línea ICO Empresas y Emprendedores), aunque las entidades bancarias todavía deben adherirse al programa “en las próximas semanas”, por lo que la disponibilidad de financiación se producirá "a lo largo del verano", según fuentes del banco público.

El ICO proveerá los recursos a los bancos y serán las entidades las encargadas de realizar las operaciones con sus clientes, asumiendo en solitario el riesgo de que este no les pague. La banca financiará hasta el 100% de proyecto de inversión, con plazos de financiación a acordar entre las partes de entre 1 y 20 años y con la posibilidad de pactar periodos de carencia de hasta tres años. No habrá importe máximo ni mínimo.

El tipo de interés dependerá del coste de financiación de la Comisión Europea (unos 0,2 o 0,3 puntos menor al del Tesoro). Pero el ICO establecerá una TAE (coste del préstamo, que incluye el tipo de interés, pero también las comisiones bancarias y otros gastos) máxima lo “suficientemente flexible” para que pueda acceder a la financiación empresas con una calidad crediticia inferior. En el peor de los casos, el banco público estima un ahorro mínimo del 8% del importe total a pagar en la operación frente a la financiación media del sector.

Simplificación administrativa

En todos los casos se trata de inversiones finalistas, que deben cumplir los objetivos de lucha contra el cambio climático o de crecimiento empresarial. Aunque en la línea ICO Empresas y Emprendedores se permite financiar hasta el 50% del circulante asociado a la inversión. Han de ser proyectos económicamente viables y que no produzcan una doble financiación de fondos de la Comisión Europea, lo cual no implica que no se puedan financiar una ampliación de un proyecto que haya recibido inversiones europeas con antelación. En ningún caso se podrán utilizar para reestructurar o cancelar deuda.

Los proyectos que reciban financiación inferior a 10 millones de euros -los cuales afectarán a la práctica totalidad de financiación a pequeñas y medianas empresas y autónomos que son en los que hay intermediación bancaria- podrán someterse a una vía exprés en su solicitud, al ser suficiente con que presenten una declaración responsable para demostrar que se adecúan a las condiciones de la línea. El ICO es el encargado de verificar de forma automática y en un plazo que no durará más de tres días estos documentos con el objetivo de no incrementar el coste para las empresas. El riesgo de la operación y la admisión la realizará la entidad bancaria.

Otros instrumentos

El 30% del dinero restante se canalizará a través otros instrumentos: financiación directa del ICO, bonos o inversión en capital. En el primer caso, se prevé destinar 5.000 millones para proyectos ICO-Verde y 1.000 para ICO Empresas y Emprendedores dirigidos a financiar proyectos “tractores” de grandes empresas. De hecho, solo se prestará el 70% del dinero coste total del proyecto, mientras que el 30% restante deberá ser aportado por otras entidades financieras o el sector privado. Las operaciones serán aprobadas por el Consejo del banco público, que es quien asume el riesgo.

Otros 2.500 millones (2.000 millones en el caso de ICO-Verde y 500 en el de ICO Empresas y Emprendedores) se dirigen a empresas españolas con programas de emisión de deuda en mercados organizados para financiar hasta el 70% de la emisión y otros 4.500 millones (3.000 millones de ICO-Verde y 1.500 millones de ICO Empresas y Emprendedores) a inversiones en capital a través de Axis, la gestora de capital riesgo del ICO hasta el 49% del tamaño del fondo, para que al menos el 51% sea privado.

Tres líneas más

A estas dos líneas -ICO-Verde e ICO Empresas y Emprendedores- hay que sumar otras tres más para completar el total de los casi 40.000 millones de préstamos de fondos europeos que gestiona el banco público en el marco de la segunda fase del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliciencia. Las tres líneas restantes se prevén firmar “en las próximas semanas”, según fuentes del ICO. Una de ellas es el fondo de 4.000 millones para aumentar el parque de vivienda social y de alquiler asequible en unas 40.000 viviendas a través de promotores públicos o privados. Las otras dos son el Fondo ICO Next-Tech (4.000 millones para facilitar el crecimiento de 'startups' tecnológicas) y el 'Spain Audiovisual Hub' (1.712 millones para el sector audiovisual y de videojuegos).