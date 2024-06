El Gobierno ignora la última sentencia del TJUE sobre interinos y esperará a que responda al Supremo para cambiar o no la ley

El Gobierno esperará a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) responda a la cuestión prejudicial que le ha remitido el Tribunal Supremo para decidir si cambia o no la normativa española en relación a los interinos en fraude. La nueva sentencia del TJUE todavía no tiene fecha fijada y se demorará, al menos, unos meses.

Así lo ha manifestado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, este jueves, a preguntas de los periodistas en relación al fallo de los magistrados europeos. El ministro ha reconocido que son casos "muy tristes" e "injustos", pero casos "individuales" y sobre los que, por el momento, no moverá ficha.

El TJUE ha censurado la ley española aprobada en 2021 para acabar con el fraude masivo de temporalidad existente hasta la fecha en las administraciones públicas. Los magistrados han considerado que la normativa vigente no es suficiente para evitar abusos futuros ni para reparar el daño causado a aquellos interinos que se han quedado fuera de los procesos extraordinarios habilitados y a través de los cuales centenares de miles de empleados públicos han podido ya estabilizar una plaza.

"Tenemos una nueva sentencia. Estamos pendientes de lo que yo creo que es la sentencia más importante, que es la prejudicial, como saben, que ha presentado el Tribunal Supremo y que en algún momento tendrá que unificar doctrina sobre estas situaciones. Nosotros estamos, como no puede ser otra forma, a la espera de cómo termina de sustanciarse todo este asunto en el ámbito judicial para que después tengamos la reflexión adecuada de en qué medida nuestro marco de referencia tiene que adaptarse o no en este ámbito", ha afirmado.

Los miles de interinos que aguardaban esta sentencia para saber si ello provocaría cambios legislativos que pudieren afectar a su situación personal deberán esperar. Lo que, mientras tanto, alargará el goteo de interinos que acuden a los tribunales para invocar las sentencias dictadas por el TJUE para reclamar o bien mayores indemnizaciones, o bien su conversión a fijos.

"La sentencia no dice que las convocatorias de estabilización de la Ley 20/2021 sean nulas por no respetar la normativa europea simplemente dice que no son adecuadas para prevenir ni sancionar el uso abusivo de la temporalidad y que tienen que venir acompañadas otras medidas. Así se dirige al legislador estatal y a los tribunales que tiene que sancionar los abusos con medidas eficaces y que tienen que valorar si hay medidas en el ordenamiento jurídico nacional que sean idóneas a tal efecto", apuntan desde la Generalitat de Catalunya.

Si bien Escrivá ha enmarcado la respuesta del TJUE conocida este jueves como una referencia que solo sirve para "casos individuales", el fallo que ese mismo tribunal emitió en febrero y sobre el que ha ahondado ahora sí tuvo efectos colectivos. Juzgados de primera instancia de todo el país e incluso tribunales superiores de justicia tiraron de la jurisprudencia europea para fundamentar sus decisiones y, en ocasiones, otorgar mejoras para los interinos.

El gran debate jurídico en el que está inmerso el colectivo de interinos es si los fallos judiciales les permiten reclamar automáticamente su condición de fijos. El TJUE avala esa posibilidad, si bien también apostilla que deben ser los tribunales nacionales los que decidan. Y si estos optan por otras fórmulas que cumplan los objetivos de reparar el abuso y crear mecanismos disuasorios para que no se repita, estas son válidas.

A banda de qué vía se impone, donde sí ha sido contundente y claro el TJUE es que el actual sistema de indemnizaciones para los interinos que han estado en fraude y posteriormente han sido cesados para dejar paso a alguien que haya conseguido plaza no se ajusta a las normas europeas. Sobre esta cuestión, Escrivá sí que ha deslizado potenciales cambios. "A lo mejor tenemos que trabajar en ese sentido entre todas las administraciones públicas", ha afirmado.

Fin de la tasa de reposición

El responsable de Función Pública ha insistido en que una de las vías para evitar que esos casos "muy tristes" se repitan en un futuro es acelerar la convocatoria de oposiciones y eliminar la fórmula conocida como 'tasa de reposición' y que limita el número de plazas a convocar en función de las jubilaciones. Lo que contribuye a desajustar las necesidades de personal con la oferta.

Escrivá ha insistido en que este 2024 será el último en el que regirá esa fórmula y que a partir del 2025 las normas cambiarán, si bien todavía tiene pendiente concretar esta cuestión con, entre otros, los sindicatos más representativos en la función pública.

"Yo no puedo estar más de acuerdo con el espíritu de la sentencia, por así decirlo. Este Gobierno está absolutamente comprometido con que en España se acabe con la temporalidad. Quedan casos del pasado que se están resolviendo a nivel judicial uno a uno. Pero vamos a ver la prejudicial del Tribunal Supremo y cómo responde el Tribunal Europeo de Justicia", ha afirmado.