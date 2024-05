Las aerolíneas contraatacan: la multa por cobrar el equipaje de mano subirá las tarifas, generará retrasos e impulsará una fuga de turistas

Las aerolíneas han salido al contraataque tras la decisión del ministerio de Consumo de multar a cuatro de las principales compañías 'low cost' del país -Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea- con 150 millones de euros por cobrar el equipaje de mano a sus clientes. La Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que aglutina el 85% del tráfico aéreo en España, ha afirmado que este fallo perjudica a los consumidores españoles, que verán incrementado el precio de los billetes y provocará retrasos, al tener que bajar una parte de las maletas a la bodega, por falta de capacidad en cabina. Además, advierten, penalizará al conjunto del sector turístico, al impulsar la fuga de visitantes a otros destinos.

"Dejar a cada consumidor que elija los servicios que precisan es lo que ha provocado la democratización del transporte aéreo. Si se confirman estas sanciones, el Gobierno de España estará dándole la espalda al resto de Europa", ha afirmado el presidente de la patronal, Javier Gándara. El auge de las aerolíneas de bajo coste impulsó el cobro por cada servicio y provocó que el billete 'básico' de estas aerolíneas se reduzca a la reserva de asiento en la aeronave junto a un pequeño bulto (mochila o maletín que quepa debajo del asiento), algo que permite a las aerolíneas afirmar que "todas" dejan subir a bordo "equipaje de mano" de forma gratuita.

El dilema, por tanto, se centra en qué se entiende por equipaje de mano, algo que para el ministerio no debiera ser ese pequeño bulto, sino la tradicional maleta de ruedas (conocida como 'trolley', en inglés), que es lo que las aerolíneas cobran aparte. La patronal defiende que hasta el 40% de los viajeros de las cuatro compañías se "benefician" de billetes más baratos al no llevar apenas equipaje, de forma que si la multa se mantiene se verían penalizadas por tarifas más caras. El resto de los usuarios podrían verse afectados también por los retrasos de las aeronaves porque "habrá que bajar equipaje de mano" a la bodega.

Vía judicial

El también director general de EasyJet para el sur de Europa ha confirmado que las compañías recurrirán la decisión del ministerio de Consumo y no descartan después la vía judicial, convencido de que les darán la razón. "Nos acabarán dando la razón, pero mientras tanto es un perjuicio para nuestros consumidores y nuestro país", ha asegurado. Aunque hay disparidad de sentencias a favor y en contra, las aerolíneas defienden que ya hace más de una década, en 2013, la Comisión Europea se acogió al reglamento 1008/2008 para responder a una pregunta de la europarlamentaria Glenis Willmott y afirmó que efectivamente "está permitido cobrar por el equipaje de mano de cualquier tamaño".

Y lo mismo ocurrió en 2014, tras una denuncia de un usuario español a Vueling, que se elevó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quien determinó que ese reglamento tenía preponderancia sobre cualquier norma nacional, aunque en este caso aludía al cobro por el equipaje facturado. "El Gobierno debería esperar a la decisión de la Comisión Europea, que trabaja en la "estandarización de los tamaños de maletas que se pueden autorizar a bordo". "El hecho de que un país unilateralmente tome una medida así es una desventaja competitiva porque dependerá de a dónde se vuele habrá una política u otra", ha agregado.

Gándara ha confirmado la cuantía de la multa, pero no el número de aerolíneas afectadas, al desconocer "si todas las compañías con esta práctica estarán incluidas en el expediente o no". En caso de que así fuera, supondría una "distorsión de la competencia en cuanto que unas compañías tengan prácticas prohibidas y otras lo puedan seguir haciendo". El ministerio de Consumo no ha confirmado tampoco ninguno de los dos extremos, más allá de afirmar que los expedientes abiertos en verano de 2013 se limitan a "cuatro empresas".

Sin impacto en verano

Se descarta ninguna afectación de cara a este verano, la temporada alta para el turismo en España. Cada compañía tiene ahora hasta mediados de junio para recurrir la decisión del departamento que dirige Pablo Bustinduy, que a su vez tendrá tres meses para resolver. Una vez esta decisión sea firme y bajo la hipótesis de que la multa se mantenga, las aerolíneas podrían iniciar la vía judicial, donde incluso cabría la petición de medidas cautelares, con lo que el baile de fechas sobre una posible gratuidad de la maleta de mano es amplio.

En cualquier caso, la sanción no se dirige solo al cobro por la maleta de mano, sino también al cobro por la reserva de asientos para acompañar a menores y personas dependientes, la falta de transparencia en la información precontractual sobre el precio final, el no permitir el pago en metálico en el aeropuerto por los servicios adicionales así como el cargo por imprimir el billete en el aeropuerto, según la Cadena Ser, que ha avanzado la información. Sobre el primer caso, desde ALA afirman que las aerolíneas "ya permiten que puedan sentarse juntos" los menores o dependientes con sus acompañantes, mientras que sobre el cobro por imprimir la tarjeta de embarque añaden que "es una cuestión individual de una compañía en concreto" en la que no hay una "posición común", como en el caso de la maleta de mano.