La bolsa evita castigar el portazo a la fusión de BBVA y Sabadell

Los mercados han empezado a dictar sentencia sobre el intento de fusión de BBVA y Sabadell, al que el segundo dio el mismo lunes un portazo. Tras una sesión de subidas para el banco de origen vasco y de bajadas para el vallesano, en día después de la negativa, la jornada ha acabado con un avance del 3,61% para el primero, hasta los 10,195 euros por título, lejos aún del descenso de casi el 10% desde que anunció sus intenciones, y con un ligero retroceso del 0,45% para el segundo, hasta los 1.881 euros.

Desde el Sabadell, cuyo consejo de administración rechazó la propuesta no solo por ser "no solicitada" sino por la forma en la que se produjo a raíz de una filtración y la posterior publicación en la Comisión Nacional el Mercado de Valores (CNMV) de la carta con la oferta por parte el BBVA, han insistido este martes en las bondades de seguir en solitario. El presidente de la entidad, Josep Oliu, ha reiterado que la propuesta "no es satisfactoria para los intereses de la entidad ni para sus accionistas". En un comunicado interno enviado a la plantilla del banco tras la decisión del consejo de administración aseguró que el Sabadell es "fuerte, con futuro. Es una gran entidad". "Tenemos una gran confianza en la marcha del banco y en los planes que se están ejecutando", ha proseguido Oliu.

BBVA, que se limitó el lunes por la noche a lamentar el rechazo a "una oferta tan atractiva", ha guardado silencio este lunes. En los mercados la la situación se ha saldado con una entidad presidida por Carlos Torres Vila valorada en más de 59.000 millones; y un Sabadell en el nivel de los 10.000 millones. Ambas entidades ya protagonizaron un intento de fusión en 2020, con un Sabadell entonces en situación más apurada y un valor que llegó a caer a 1.700 millones, y se frustró por el precio y el reparto de poder. Ahora se abren interrogantes sobre cuál puede ser el próximo paso de BBVA.

De prosperar la operación, la suma de los bancos daría lugar a una entidad con algo más de un billón de euros en activos totales (antes de los ajustes propios de este tipo de operaciones) y unos 626.000 millones de activos en España. El nuevo banco, así, podría superar por poco a CaixaBank (613.457 millones de activos totales) como primera entidad del mercado español, además de al Santander (468.807 millones en el país, frente a los 452.227 millones del BBVA). También recortaría posiciones respecto al Santander como primer banco español (tiene 1,8 billones en activos totales, frente a los 801.690 millones del BBVA) y podría competir por ser el tercero de Europa en valor bursátil tras el francés BNP Paribas y el propio Santander.

La absorción del Sabadell permitiría al BBVA crecer en el rentable negocio de las empresas pequeñas y medianas, así como equilibrar el peso de sus distintas geografías al ganar cuota en España y entrar en el Reino Unido (México supuso el 56,5% del beneficio total del grupo hasta marzo, frente al 28,4% de España). BBVA tienen una importante presencia en Catalunya, donde adquirió en 2012 Unnim (fruto de la fusión de las cajas de Terrassa, Sabadell y Manlleu) y Catalunya Caixa en 2015. El Sabadell tiene en la actualidad 13.441 empleados en España; y BBVA, del total de 121.563 que tiene en todo el mundo, 23.418 están en España, incluyendo servicios centrales y otras filiales.