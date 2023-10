Unibail-Rodamco-Westfield (URW), el mayor propietario de centros comerciales de Europa, reactiva la venta de Splau, uno de sus tres centros en Barcelona. La empresa cotizada ha vuelto a sacar el mercado su activo solo un año después de que tuviese que retirarlo por la rápida subida de los tipos de interés, según informan fuentes del mercado inmobiliario a El Periódico de España, de Prensa Ibérica y a Activos, el suplemento económico del grupo.

URW no ha organizado un proceso ordenado, pero sí está contando con el asesoramiento de Cushman & Wakefield para negociar una potencial venta, aunque no hay ninguna oferta sobre la mesa, según indican estas mismas fuentes. Desde la firma de consultoría inmobiliaria declinaron hacer una valoración sobre la situación del activo y desde la empresa de centros comerciales solo han señalado a este periódico que "lamentablemente" no hacen comentarios "sobre rumores".

Hace alrededor de un año, el 'rey' europeo de los centros comerciales encargó a la consultora la venta de Splau. El proceso avanzaba a buen ritmo e, incluso, la compañía paneuropea llegó a negociar con el fondo alemán ECE, controlado por la familia Otto. La operación estaba llamada a marcar un antes y un después en el mercado porque estaba previsto que alcanzase los 350 millones de euros, según informaron dos diarios económicos, convirtiéndose en la mayor transacción de esta clase de activo desde antes de la pandemia, además en un momento convulso en el que el comercio electrónico ponía en duda el modelo de los centros comerciales.

Sin embargo, el cambio en la política monetaria ejecutado por el Banco Central Europeo (BCE), para paliar la inflación, inundó de incertidumbre la situación macroeconómica y mandó al traste a la operación: unas fuentes aseguran que ECE no logró llegar a un acuerdo con la banca para financiar la inversión, mientras otras indican que simplemente se retiró a la espera de que se disipasen los nubarrones económicos.

A cierre del primer semestre, según la consultora JLL, la rentabilidad exigida por un inversor para comprar un centro comercial ronda el 5,85%, aproximadamente 55 puntos básicos más que hace un año. Esto se traduce en una caída de valor en esta tipología de activos que ronda el 10% comparando con mediados de 2022. Si esta subida de rentabilidades se trasladase al precio de venta de Splau, Unibail Rodamco Westfield tendría que conformarse con una cuantía que ronde los 315 millones, incluso menos.

Splau en cifras

Splau es el centro comercial más pequeño que tiene URW en Barcelona. La compañía es propietaria de La Maquinista y Glòries, que cuentan con 94.500 y 70.100 metros cuadrados de superficie bruta alquilable (SBA); mientras que el activo a la venta suma 55.900 metros cuadrados, 159 tiendas, entre ellas primeras marcas como H&M, Media Markt, Lefties, Primark o Fnac, y 2.800 plazas de aparcamiento.

Este centro, ubicado en la localidad de Cornellà de Llobregat, recibe cada año 4,2 millones de visitantes, según las estadísticas difundidas por la propiedad. El activo fue inaugurado en 2010. En 2011, Unibail Rodamco Westfield cerró su compra a su anterior propietario, la filial inmobiliaria de la empresa de infraestructuras de la familia Entrecanales, Acciona, por 185 millones de euros.