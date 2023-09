El Govern de la Generalitat ha multado a Amazon por no ofrecer toda la documentación requerida a la hora de gestionar los residuos. Las empresas que venden aparatos electrónicos o eléctricos, aunque los distribuyan a domicilio, están obligadas a ofrecer la posibilidad de que el cliente les entregue el dispositivo viejo. Lo deben aceptar, quedárselo y luego trasladarlo a una planta de gestión de este tipo de residuos.

Amazon no cumplía con todo lo que exige la normativa y la Agencia de Residuos de Cataluña le ha abierto recientemente un expediente sancionador. La multa no implica una cantidad elevada, pero se trata de un primer paso, asegura Isaac Peraire, director de la agencia. "No tenemos margen legal para imponer grandes sanciones, pero destacamos la importancia de que todas las empresas cumplan con lo que se les exige", afirma.

Servicio obligatorio

"La responsabilidad -prosigue-, es de las administraciones, pero también de las compañías y, cómo no, de la ciudadanía". La venta 'online', según la Agencia de Resíduos de Cataluña, puede mejorar mucho en el reciclaje de aparatos antiguos cuando se entregan las nuevas adquisiciones de los clientes. Las empresas están obligadas a ofrecer este servicio. Pero, en muchas ocasiones, tal obligación solo aparece en la letra pequeña y es difícil de detectar. Por este motivo, destaca, es importante que los clientes conozcan sus derechos.

"La Generalitat lo persigue y actuamos cuando se incumple, cosa que sucede a menudo. Abrimos expedientes sancionadores y esto es lo que hemos hecho con Amazon, aunque se trate de pequeñas multas económicas", expone Peraire. Opina el director de la agencia que fechas como las del Black Friday son momentos de alto consumo que no contribuyen a la poca generación de residuos. Si a esto se suma el hecho de que los dispositivos electrónicos inservibles no se reciclan correctamente, el problema todavía es peor.