La feria inmobiliaria The District celebrará su segunda edición el próximo 20, 21 y 22 de septiembre, en el recinto de Gran Via de la Fira Barcelona, en el municipio de L'Hospitalet de Llobregat. Este evento reunirá a cerca de 10.000 directivos del sector, según las previsiones de los organizadores, de los cuales más de 7.000 están ya inscritos. Además, 250 empresas inmobiliarias tendrán expositor y, durante los tres días, se celebrarán un total de 270 horas de ponencias, con 350 ponentes invitados.

"Esta segunda edición va a multiplicar por varias veces la de primera. Estamos detectando mucho interés por estar presente y va a haber todo tipo de fondos de inversión, con sus respectivos costes de capital: family offices, fondos soberanos, fondos core y oportunistas, hedge funds (fondos de cobertura) y el private equity. Queremos que todo el capital esté representado, especialmente con una visión internacional", ha asegurado Juan Velayos, uno de los directivos estrella del sector y presidente de la feria. Entre los que están ya confirmados destaca Blackstone, AXA IM, Castlelake, Cerberus o Brookfield.

Además de fondos, estarán presentes otro tipo de compañías, como consultoras, promotoras, socimis, servicers, despachos de abogados o plataformas de financiación alternativa. También participan en la feria la Comunidad de Madrid, la Generalitat Valenciana y los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Málaga y Bilbao.

Esta segunda edición se celebrará en el recinto de la Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat, frente al recinto del año pasado en la Ciudad Condal. "En esta ocasión hemos doblado el espacio destinado a la feria, desde los 7.000 metros cuadrados, hasta los más de 14.000 metros cuadrados", ha señalado Gema Travería, directora de The District.

Una edición marcada por la caída en la inversión

Esta segunda edición de The District se celebra en una situación macroeconómica similar a la primera, en octubre de 2022. En ese momento, tras la subida repentina de los bancos centrales de los tipos de interés, los inversores en el sector inmobiliario paralizaron sus operaciones, en un proceso que se denominó wait & see (esperar y observar). Casi un año más tarde, la situación no ha cambiado excesivamente. Sin ir más lejos, durante el primer semestre de 2023, la inversión se contrajo un 47%, hasta los 5.000 millones de euros, según un informe de la consultora CBRE.

A pesar de la situación del mercado, Juan Barba, senior advisor de Meridia Capital, califica como buena la posición de España frente a otros países de la Unión Europea: "La cercanía con Ucrania y la subida de tipos de interés afecta más a otros países que a España, como es el caso de Alemania". Por su parte, Juan Velayos señaló que "el mercado actual está en una etapa donde la inversión en deuda es más atractiva que en capital".