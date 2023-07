En La Caixa solo se suelen pronunciar públicamente en casos muy puntuales y cuando cren que deben aclarar algún tema. Lo hizo cuando el fondo australiano IFM anunció su opa parcial sobre Naturgy. Y con el posible restablecimiento de la figura de un consejero delegdo o similar en la energética, de la que son primer accionista a través de Criteria, ha vuelto a pasar.

Este brazo inversor de la entidad presidido por Isidre Fainé al igual que la fundación que controla CaixaBank, ha salido en defensa del presidente de la energética, Francisco Reynés. En un comunicado asegura que "ratifica su confianza en el equipo gestor de la compañía encabezado por su presidente, Francisco Reynés, y apoyará sus propuestas dirigidas a poder afrontar los importantes retos de la compañía en los próximos años".

Desde el entorno de La Caixa quieren dejar bien claro que el hecho de aceptar que se recupere la figura de consejero delegado, que dejó de existir al acceder a al presidentecia Reynés en 2018, por motivos de buen gobierno corporativo, no quiere decir que no apoyen al presidente. Y también insinúan que no están defendiendo que pierda poder ante un segundo ejecutivo. "Eso es lo que quieren que quede bien claro", según fuentes del mercado. Con ello pretenden deshacer cualquier tesis sobre la posibilidad de que Reynés haya dejado de tener la confianza del primer accionista.

Otro cargo

En este contexto se celebrará mañana un consejo de administración de Naturgy en el que se podría debatir la recuperación de la figura del consejero delegado "u otro cargo que se adapte a lo que establecen los estatutos de la compañía", según las fuentes consultadas. No se descarta una figura como la de director general.

Quien figura encabeza de las quinielas es Ignacio Gutiérrez-Orrantia, que desde mayo de 2021 es el máximo responsable para Europa, Oriente Próximo y África de la división de banca de inversión de Citigroup. La propuesta parte de la iniciativa de los fondos de inversión CVC, GIP y IFM que aglutinan cerca del 55% del capital y cuenta en principio con el beneplácito del principal accionista, Criteria Caixa, al tratarse de una de las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). De acuerdo a los estándares internacionales, la existencia de un consejero delegado, con funciones distintas a las del presidente, se entiende que sirve como contrapeso para evitar la centralización de poder en una sola persona.