El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha señalado durante la rueda de prensa posterior a la presentación de resultados que hay una "expectativa de subida" en la remuneración de los depósitos, aunque eso sí ha asegurado respecto al futuro que se seguirá "compitiendo dependiendo de la situación del mercado".

Al respecto, ha destacado que "nuestra función social es ayudar a la gente ahorrar", una línea en la que ha remarcado frente a la remuneración en depósitos que el "rendimiento a largo plazo" debe ser un objetivo. "Hay que ayudar a los clientes a entender que además de depósitos bancarios hay rendimientos que dan buenos resultados largo plazo y que, por ello, a nivel económico "los depósitos bancario no van a ser la mejor solución" para los ahorradores.

La situación hipotecaria

Respecto a la situación hipotecaria, el dirigente ha pronosticado que la concesión acabará cayendo "un 25 %" respecto al año anterior. En el caso de CaixaBank, ha recordado el "esfuerzo por fomentar" en los últimos aquellas a tipo fijo y, respecto al impacto en las variables de la subida de tipos y la consecuente evolución al alza del euríbor y su impacto en los bolsillos, ha destacado que en el caso de la cartera de su entidad, el 84% se ha depreciado ya con tipos positivos con una subida promedio de 90 euros al mes en este año.

En relación a ello Gortázar ha destacado que "medidas generalizadas como topar las hipotecas variables no tienen sentido". En este sentido ha remarcado que "hay que volcarse en aquellas familias que tengan problemas" y no a nivel general porque sino sería "un agravio para los muchos clientes que eligieron tipo fijo, que pagaron más por tener esa realidad".

Además, respecto a un posible alza de los impagos por el encarecimiento de las condiciones económicas para las familias debido a la inflación, el dirigente ha destacado que esperan cerrar el año con una tasa de morosidad del 3%.

Beneficios económicos

Por otro lado, el dirigente ha señalado que pese a haber tenido 855 millones -un 21% más- en sus beneficios en este trimestre también "hemos pagado 1.000 millones entre los distintos impuestos". " Son resultados buenos porque parten de niveles muy bajos", ha remarcado Gortazar que no obstante ha puesto énfasis en que la banca "no está de moda" algo que se muestra en que "de los distintos sectores económicos, de los menos atractivos para invertir es la banca". En este sentido, tras una critica al impuesto de la banca fijado por el Gobierno que ha ascendido a 373 millones en su caso, ha defendido también que "criticar los beneficios de la banca porque suben no es justo", es "un poco un tiro al pie".