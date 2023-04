El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado esta mañana en el Congreso de los Diputados una nueva línea de crédito para financiar y ampliar la oferta de vivienda en alquiler asequible, es decir, con un precio por debajo de mercado. Esta liquidez, cifrada en 4.000 millones de euros, se inyectará a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y supondrá un complemento a los 1.000 millones ya licitados hace unos meses con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Según fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la intención es conceder financiación en "condiciones bastante favorables y a largo plazo", siempre y cuando los promotores o fondos de inversión que desarrollen las viviendas las alquilen por debajo de mercado durante un mínimo de 50 años. Según otras fuentes, en este caso del sector inmobiliario, el interés estaría referenciado al tipo legal del dinero, que desde febrero se sitúa en el 3,25%.

¿Qué efectividad real tendrá la medida?

Según Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APC), podría llegar a ser útil únicamente en planes de colaboración público-privada, en los que la administración cede a una empresa un suelo para desarrollar pisos en alquiler. "No veo bajo ningún concepto que el promotor privado vaya a poner suelo propio para hacer esta tipología de vivienda".

El presidente de APC pide cautela ante este anuncio: "Soy escéptico, no porque no vayan a destinar la cantidad, sino porque no tenemos datos de cuál va a ser el interés del préstamo, las condiciones o qué se entiende por vivienda asequible. Es una buena noticia de que hay fondos públicos para financiar estas viviendas, pero no sabemos la contrapartida".

Gómez-Pintado cree que la efectividad real de la medida estará directamente relacionada con la calidad de los planes público-privados que saquen los diferentes ayuntamientos y comunidades: "La clave son los pliegos de los planes, las condiciones de los préstamos, si se permiten obtener un margen empresarial y no interfiere la Ley de Vivienda. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid tuvo que darle muchas vueltas para que no se quedaran desiertos sus proyectos. Si se hacen los números como en la Comunidad Valenciana será un desastre".

El Gobierno sacará adelante sus planes con fondos ICO

El Ejecutivo podrá utilizar los 4.000 millones de los fondos ICO para sacar adelante sus planes de construcción de vivienda en alquiler asequible. En total, el Gobierno central cuenta con planes para construir cerca de 40.000 viviendas, que podrían copar ya una gran parte de la financiación anunciada.

Sareb tiene en marcha su Plan Viena, incluido dentro del anuncio de Pedro Sánchez de movilizar 50.000 viviendas del 'banco malo', en el que pretende construir entre 10.000 y 15.000 pisos. El desarrollo de estos nuevos hogares sobre suelos de la entidad semipública se harán de la mano de privados, principalmente promotores y fondos de inversión, que podrían llegar a utilizar esta nueva financiación para sacar adelante el proyecto.

También la Entidad Estatal de Suelo, Sepes, puede ser uno de los beneficiados. Este organismo, dependiente de Transportes, está desarrollando la construcción de 23.000 viviendas sobre suelos de su propiedad. Una vez estos sean finalistas, empresas privadas, junto con las administraciones locales, pueden poner en marcha inmuebles en alquiler con financiación estatal.

¿Paliar la falta de financiación al sector inmobiliario?

Una de las quejas habituales por parte de los promotores para construir vivienda en alquiler asequible es, por un lado, la falta de suelo, que podrá ser paliada por las administraciones públicas locales, una vez se lancen concursos de colaboración público-privada y cedan sus parcelas. Por otro lado, la deuda también es uno de los quebraderos de cabeza porque las entidades financieras no suelen otorgar préstamos a largo plazo para financiar la construcción de vivienda en alquiler y, además, asequible.

Por ejemplo, cuando la Comunidad de Madrid sacó adelante su Plan Vive para construir más de 3.000 pisos en arrendamiento, se chocó de bruces con la falta de financiación. Entidades nacionales de primer nivel renunciaros a dar los préstamos necesarios a Avalon Properties y Culmia (adjudicatarios), aunque, tras muchas negociaciones, finalmente CaixaBank accedió.