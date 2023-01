Los empleados de la radiotelevisión pública llevan años quejándose -a través de Plataforma TVE Libre- de su situación laboral, de la falta de transparencia (por ejemplo, en el sueldo de los directivos) o de que se contrate a externos para producir contenidos que se podrían hacer en la casa. Sin embargo, ahora se habría podido constatar la gravedad de la situación de los empleados en RTVE, gracias a una auditoria realizada por la Intervención General del Estado (IGAE), como publica ABC y confirman fuentes consultadas por La Opinión de Murcia, del grupo Prensa Ibérica. En ella se evidencia la temporalidad de cientos de contratos hechos en 2021. Una temporalidad tan corta que se reduciría a días.

En solo un año, el ente público habría firmado 469 contratos eventuales para cortos periodos -casi todos por días- y 468 de interinidad (en su mayoría para la suplencia de empleados con reserva del puesto), además de 492 en prácticas. De un total de 1.456 firmados en ese periodo, tan solo 19 habrían sido fijos o indefinidos, y de ellos 16 serían plazas de personal directivo. Esto se traduciría en una cifra abrumadora: 1.437 contratos temporales.

"Enchufismo"

Asimismo, el informe de IGAE subraya posibles casos de "enchufismo" por presuntas irregularidades a la hora de cubrir algunas de las plazas que son, precisamente, las que se ofertaban para un trabajo directivo fijo, estable y mucho mejor remuneradas. En este caso, serían 16 los puestos que se cubrieron en estas condiciones y, como señala la auditoria, uno "no se ajusta a derecho, no respeta los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, pues no ha existido procedimiento para su cobertura".

Esta explicación solo da lugar a una interpretación. De hecho, en este caso en particular señalan que la persona elegida "no cumplía el requisito mínimo de experiencia" exigible y podría ser familiar directo de otro trabajador de RTVE.

El resto de ellos tampoco habrían pasado por procesos de selección claros, aunque sí discretos: "El procedimiento de cobertura de las plazas muestra deficiencias, pues no queda documentada la exclusión de determinadas candidaturas ni existe una baremación 'ex ante' de los requisitos para acceder al puesto", subraya el documento.

Cambios en la directiva de RTVE

Elena Sánchez Caballero es la presidenta de RTVE desde el pasado 27 de septiembre, cuando fue elegida con cinco votos a favor por el Consejo de Administración, en sustitución de José Manuel Pérez Tornero. Este último dimitió. El periodista y catedrático fue el seleccionado en marzo de 2021 en relevo de Rosa María Mateo, que fue administradora provisional del ente público durante tres largos y dilatados años.

Este medio se ha puesto en contacto con RTVE, aunque de momento no ha obtenido respuesta. Sin embargo, la corporación ha declarado que semejante cantidad de contratos de una temporalidad tan breve se debe a que han tenido que cubrir eventos de corta duración, tal y como recoge ABC, aunque los sindicatos no se contentan con esta explicación y subrayan que ahora la precariedad laboral está en cifras récord.

Esto asunto afectaría a toda España, dado que RTVE tiene centros territoriales en todas las Comunidades Autónomas, incluida la Región de Murcia.