El corredor mediterráneo acaba de cumplir once años como eje prioritario de la Unión Europea. De esta década larga, la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) también celebra seis años de actos reivindicativos itinerantes y de chequeos semestrales para pulsar los avances en el corredor mediterráneo y reivindicar celeridad en las obras. La cita de este jueves se celebra en Barcelona y ha tenido la virtud de reunir a 1.500 empresarios de todo el arco mediterráneo y a quienes tienen capacidad de decisión en la infraestructura ferroviaria desde la frontera francesa hasta Algeciras.

La capacidad de convocatoria de AVE ha logrado la asistencia de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, la plana mayor de Adif y Renfe. Así como los presidentes de tres de las cuatro comunidades autónomas del corredor mediterráneo: Pere Aragonés (Cataluña), Ximo Puig (Comunitat Valenciana) y Fernando López Miras (Murcia). Sólo ha faltado el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, de viaje oficial a Egipto, según fuentes de la organización. La presencia de Aragonés ayuda a recomponer puentes tras el desplante del anterior presidente de la Generalitat, Quim Torra, que evitó acudir a la anterior cita del movimiento #Quierocorredor celebrada en Barcelona.

En la nueva cita del movimiento #Quierocorredor los empresarios denuncian “los más de 25 años de retrasos que acumula la construcción del corredor mediterráneo”, aunque en 1997 bastaban los dedos de una mano para contar las personas que reivindicaran esta infraestructura. El movimiento #Quierocorredor, la plataforma impulsada por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) reivindica desde 2016 la importancia de esta infraestructura, hoy más necesaria que nunca.

El presidente de AVE, Vicente Boluda, ha asegurado a su llegada al evento en el Fórum de Barcelona que esta nueva cita supone una "demostración de la sociedad demandando una infraestructura que es clave tanto para nuestras comunidades del arco mediterráneo como para España. Ya estamos viendo que va avanzando y ojalá que estas concentraciones tengan que acabar ya".

Boluda ha asegurado que "a la ministra de Transportes le pedimos más celeridad en las obras y más celeridad en los tramos que faltan. Fundamentalmente toda la parte de Andalucía, que vaya a mejor ritmo". Y preguntando sobre las fechas que se barajan, el naviero y presidente de AVE asegura que "no nos creemos la última fecha dada de 2026 porque es imposible. De Murcia a la frontera es posible que esté prácticamente acabado, pero desde Algeciras en absoluto. Es mejor hablar por tramos que unos tienen mucho más avance que otros: de València a Castellón y Barcelona está más avanzado. De Alicante a València menos y en Andalucía no llega al 20%".

Preguntado si los fondos europeos acelerarán la ejecución de la infraestructura ferroviaria, Boluda ha señalado que "llevan mucho tiempo otra cosa es que haya habido fondos que se han atribuido al corredor mediterráneo que no eran del corredor mediterráneo. Creo que han desviado algún que otro fondo importante a infraestructuras que no correspondían al corredor mediterráneo aunque lleven ese nombre". Respecto a la fecha final para su puesta en marcha, Boluda admitió que resulta una incógnita "La fecha final no la sé. Desde Murcia a la frontera es posible que esté en 2026 o 2027 prácticamente terminado. Pero desde Algeciras a la frontera francesa ni en el año 2035 estará acabado. El ritmo de obras espero que aumente".

El empresario y presidente de Mercadona, Juan Roig, también pidió que “nos concienciamos. Hoy hemos viajado de València a Barcelona y hemos tardado 3 horas y diez minutos. Cuando un València-Madrid cuesta hora y media y un València - Alicante ni nos lo planteamos, porque es infinito el viaje para llegar a Alicante". Roig ha recordado que desde AVE "llevamos planteando mucho tiempo que para ser todos iguales en lugar de la España radial debe de hacerse la España circular. Eso, da igual el partido que esté en el Gobierno, no se consigue. Y es una ofensa para todos los que estamos en el corredor mediterráneo no tener una conexión que nos una a todas las ciudades importantes del corredor mediterráneo, que somos una parte importante de España".

Juan Roig también ha manifestado que "vamos muy lentos. Esto va a parecer la obra del Escorial. Toda la sociedad civil debemos exigir el corredor mediterráneo. Somos muy cabuts y hasta que no lo consigamos no vamos a parar". El presidente de Mercadona también ha aclarado que "no tener un corredor mediterráneo como Dios manda es una ofensa para todos los que vivimos en el corredor mediterráneo. Cuando se sufre es cuando te das cuenta de lo que es. Te crees que estamos bien y no estamos bien a nivel de conexión".