"Las eléctricas no están jugando todo lo limpio que correspondería en una situación como esta. En nuestra factura falta claridad con respecto a las explicaciones de cómo calculan según qué costes", advertía este fin de semana la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una entrevista con 'La Razón'. "Hay que reforzar el modo en que [las compañías energéticas] explican las facturas", apuntaba.

El Gobierno se dispone a hacerlo introduciendo cambios en el diseño de la factura de luz para evitar informaciones sesgadas de las compañías eléctricas acerca del efecto de la 'excepción ibérica' sobre el precio final de la electricidad, tras detectar datos que considera poco transparentes sobre el impacto del tope al gas. Pero no sólo el Ejecutivo ha puesto el foco sobre las prácticas informativas de las compañías a través de la factura que mandan a sus clientes.

Y es que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) también estrecha el cerco sobre la información facilitada por las eléctricas en los recibos y ya ha aprobado una resolución, publicada este lunes en el BOE, que obliga a las compañías a incluir nuevos datos sobre los componentes del precio final de la luz y para hacer más visible la información sobre el comparador de tarifas de la luz que gestiona el organismo para los pequeños clientes.

Incumplimiento de las eléctricas

Competencia alerta de que algunas compañías no están cumpliendo con las obligaciones ya reguladas hace medio año, y constata que el enlace a su comparador de tarifas de luz con datos del propio cliente no se muestra en las facturas en la mayoría de los casos de manera clara y visible y que es difícil interpretar que sea un link sobre el que se pueda acceder al pinchar. Y también afea que algunas comercializadoras eléctricas directamente no hayan incluido el link de acceso de su web en sus facturas electrónicas.

El organismo presidido por Cani Fernández establece expresamente que el código QR que sirve de enlace para acceder al comparador de tarifas de la CNMC ya con datos del propio contrato y consumo de cada cliente debe tener un tamaño de 3 por 3 centímetros y que en las facturas eléctricas debe incluirse un link específico que debe llevar a la misma página del comparador que el QR.

Además, la CNMC modifica la información a la que deben dar acceso esos enlaces, eliminando algunos datos e incluyendo muchos componentes nuevos, como datos claros sobre los importes cargados por el mecanismo de ajuste del tope al gas y sobre los descuentos del bono social y los costes de financiación del bono, entre otros muchos cambios.

Por otro lado, Competencia rechaza algunas de las reivindicaciones de transmitidas por las eléctricas en el proceso de alegaciones y, entre otros aspectos, ha decidido seguir incluyendo en el comparador de precios la tarifa regulada (PVPC) haciendo una previsión de coste para los siguientes doce meses pese a las críticas de las compañías y mantiene también la obligación de que los cambios ahora establecidos para las facturas tengan que implantarse por las comercializadoras en el plazo de un mes.

Los cambios del Gobierno

El Gobierno ya confirmó la pasada semana su intención de introducir cambios importantes en el contenido de las facturas de luz que reciben los clientes como parte de las medidas del Plan Más Seguridad Energética, el plan contingencia español para blindarse ante la amenaza de Rusia aprobado y que debe remitirse a Bruselas.

El Ministerio para la Transición Ecológica pretende obligar a las compañías eléctricas a incluir información más transparente sobre el impacto que está teniendo en los precios de la electricidad la denomina 'excepción ibérica' el mecanismo que desde el pasado junio fija un tope al precio del gas que se utiliza para producir electricidad para contener las subidas de la luz.

Las eléctricas del mercado libre han estado incluyendo en los recibos que envían a sus clientes información sobre el coste de su consumo habitual y también sobre el sobrecoste que deben pagar parte de ellos para compensar a las centrales de gas por la excepción ibérica para evitar que produzcan con pérdidas. Y lo han hecho con diferentes terminologías, incluso refiriéndose a esa compensación como un impuesto.

El Gobierno pretende obligar a las compañías a facilitar esos datos con una terminología unificada y también incluyendo la información sobre cuál sería el precio del mercado eléctrico si no se estuviera aplicando el mecanismo ibérico y, por tanto, sobre el ahorro que está suponiendo a todos los clientes. Según el cálculo del Ministerio, el tope al gas ha supuesto ya un ahorro de más de 2.800 millones desde mediados de junio para todos los clientes gracias a conseguir contener el precio del mercado eléctrico, incluido el efecto de esa compensación a las centrales de gas.

Las futuras facturas también incluirán consejos básicos para los consumidores sobre cómo reducir su consumo, ahorrar y mejorar su eficiencia energética y un comparador del consumo eléctrico medio de los vecinos del barrio en que reside el cliente, con información sobre la evolución de la demanda por códigos postales, como fórmula para mejorar también un uso eficiente del consumo eléctrico.