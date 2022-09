El estado de ánimo de los diputados se puede medir con las declaraciones de un selecto grupo de parlamentarios que, por experiencia, astucia e intuición, suelen describir opiniones mayoritariamente compartidas. Uno de ellos es el portavoz del PNV, Aitor Esteban.

El martes pasado, en rueda de prensa en el Congreso, afirmó sobre la iniciativa de la ministra Yolanda Díaz de topar los precios de determinados alimentos: “Tengo la sensación de que llevamos mucho tiempo parcheando; parches a salto de mata”, aseguró antes de explayarse así: “Me sorprende que si se ve como una medida necesaria, no haya un planteamiento bien estudiado por parte del Gobierno. Me sorprende que salga Díaz por un lado y que por otro, haya manifestaciones de la otra parte del Gobierno. Y todo sin que haya nada concreto”.

Después le preguntaron por otra propuesta más reciente, la de topar las hipotecas variables, en aumento por el incremento de los tipos de interés. El euríbor vuelve a incrustarse en una espiral alcista que, obviamente, preocupa a quienes están pagando una casa. Fue un anuncio hecho apenas unos minutos antes por el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique.

Y dijo Aitor Esteban: “Otro parche. No me ha dado tiempo a ver la propuesta con detenimiento, pero no es sencillo. A ver si una medida así es jurídicamente posible y a ver quién o quiénes la compensan (...) Quizá el Gobierno lo pueda estudiar, pero hacerlo ahora sin concretar y de manera unilateral… Estamos en campaña electoral, es cada vez más evidente, porque las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023 son también elecciones generales. Esto puede ser desesperante”.

Sucesión (aparentemente) improvisada

Este martes, el Instituto Nacional de Estadística (INE) dio malas noticias. Los alimentos y las bebidas no alcohólicas se encarecieron en agosto en un 13,8%, en comparación con el mismo mes de 2021. La leche, el queso, los huevos, la carne, el pan y los cereales son los productos más afectados por el aumento de los precios.

En tasa interanual, la inflación se ha situado en un 10,5%, tres décimas por debajo del porcentaje de julio. Es un descenso inapreciable que no decolora el cariz de la evolución de los precios: se ha estabilizado en los dos dígitos. Lo que era una preocupación en marzo y en abril como consecuencia de la guerra de Ucrania; lo que era un temor en primavera debido al contexto económico mundial, todo esta dinámica de encarecimiento de la vida en definitiva, se ha convertido en realidad. Junio, julio y agosto han registrado tasas inflacionistas superiores al 10%.

Fuentes de diversos partidos del bloque progresista del Congreso llevan semanas advirtiendo a este medio de los nefastos efectos de la inflación. Nefastos efectos en las opciones electorales. Algunos diputados de primera línea perciben tal desfase emocional entre sus partidos y ciudadanos de ideología o tendencia política afín que empiezan a ver oscura la próxima legislatura.

En privado, esos diputados son más gráficos que en público, salvo excepciones como Gabriel Rufián, quien ha dicho este miércoles al presidente, Pedro Sánchez, en la sesión de control celebrada en la Cámara Baja: si las medidas planteadas para contener la subida de precios no se pactan y no cristalizan, servirán para “frustrar y decepcionar”. “La decepción es la ‘kriptonita’ de la izquierda y la gasolina de la derecha”, puntualizó a continuación.

El portavoz de ERC, cuando habló este miércoles de medidas que no se pactan antes de anunciarse, se refirió a la creación de una cesta de alimentos básicos y frescos con precios topados y a la limitación de la subida de las hipotecas variables. Vistas “grosso modo”, ambas medidas gustan a la izquierda, y de hecho, si el PSOE las convirtiera en decretos leyes, serían avaladas por una mayoría parlamentaria. El problema es que el PSOE no parece muy dispuesto.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación Luis Planas, es quien con más rotundidad ha fijado posición. En la sesión de control, ha destacado que el Gobierno no tiene en mente nada parecido a una propuesta que controle los precios, como esa cesta de alimentos básicos por la que ha abogado Díaz.

La ley más importante que ha impulsado el Departamento de Planas es la de la cadena alimentaria, en donde se busca mitigar la diferencia entre lo que cuesta a los agricultores el producto y la cantidad con la que sale a la venta. Para el ministro andaluz, esta normativa, ya en vigor, es esencial. Aitor Esteban lo recordó este martes con su habitual elocuencia: “Se podrían controlar algunos precios, pero claro, estamos empeñados con iniciativas legislativas en que a los productores se les pague adecuadamente (...) Es muy complicado”.

Al portavoz del PNV no le ha hecho gracia que Díaz haya sacado esta bandera en soledad, más como ocurrencia que como propuesta. Rufián ha aprovechado la ocasión para hurgar en la herida. Este miércoles dijo: “¿De qué sirve hablar de topar una cesta de la compra y hacerla más barata si no lo hablan entre ustedes y alguna ni siquiera lo habla con su propio partido?”.

Un día antes, se pronunció con el colmillo más afilado: “A Díaz le pediría que aparte de hablar con las teles y con ustedes -los periodistas-, lo que está bien, hablara más con su propio partido porque si no, la propuesta se queda en una portada".

Hipotecas

Ese partido del que habla Rufián es Unidas Podemos, que más que un partido es una confluencia de formaciones. Están IU, PCE, En Comú Podem… Y Podemos, que es la organización principal en número de escaños. Pablo Echenique ha dejado bien claro que Podemos respalda la idea de la ministra de Trabajo.

Pero el portavoz, el martes, puso énfasis, no en la cesta de alimentos, sino en una propuesta diferente: limitar las hipotecas de tipo variable en España. Según explicó, el euríbor, en sólo nueve meses, ha pasado de navegar por números negativos a moverse por el 2%, lo que puede provocar encarecimientos de las mensualidades de hasta 200 euros. La abrupta subida de los tipos de interés instaurada por el Banco Central Europeo, del 1,25%, no ayuda. Para Echenique, no hacer nada al respecto podría desembocar en una deriva de impagos y morosidad muy perjudicial para el sistema financiero.

El diputado de Unidas Podemos precisó que la propuesta fue enviada al PSOE el pasado lunes por la tarde. La dirección parlamentaria socialista dio acuse de recibo y se comprometió a estudiarla. No dijo más. Patxi López se limitó a asegurar que el análisis se haría con “cariño”, que es como no decir nada.

Dado que Unidas Podemos ha experimentado algún que otro “troleo” sobre propuestas que acaban en cajones olvidados (la ley sobre libertad de expresión, por ejemplo), Echenique avanzó que si la negociación con el ala socialista no cuajara y la idea no figurase en el decreto del plan de contingencia sobre ahorro energético, harán una proposición de ley específica y la expondrán a la toma en consideración del pleno.

A Rufián le agradó la medida aunque pidió más ambición. Una reforma fiscal encarnaría esa ambición. Ahora bien, ERC tiene una hoja de ruta. A Pedro Sánchez le ha propuesto la creación de un fondo de rescate de hipotecas que permita a las familias que no puedan pagarlas cubrir dichos gastos.

Topar las hipotecas variables. Fondo de rescate de hipotecas. Una medida de Unidas Podemos. Otra de ERC. A la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le han preguntado por ambas, a ver si deslizaba una posición más suculenta que la laxa de Patxi López. No hubo suerte, si bien manifestó que existen “marcos regulatorios” que dificultan los topes a los precios de los alimentos, y por extensión, a los de las hipotecas.

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, aportó más luz. Mencionó la ley hipotecaria aprobada hace meses, que hace más sencillo la conversión de las hipotecas variables en fijas (menos costes, concretó), y ya se sabe cuando un integrante del Gobierno dice sobre una propuesta de la oposición que hay una norma en vigor que más o menos va en el mismo sentido...

A los socios del PSOE, por tanto, les suena bien el tope a los precios de los alimentos y el tope a las hipotecas variables. Les ha chirriado, sin embargo, cómo han salido a escena las dos propuestas. EH Bildu, al respecto, ha comentado que van en la “buena dirección”, pero son insuficientes. Para la formación vasca, mejor la congelación de las hipotecas. La portavoz en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha lanzado un aviso: “El concepto de ‘familia vulnerable’ se ha quedado corto para lo que viene”.

Quizá por ello, Íñigo Errejón, de Más País, ha animado al Gobierno a ir con todo con esas dos medidas. “Hay consenso social, tiene el apoyo de la Cámara; debe avanzar”, ha concluido.