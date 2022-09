La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este jueves que la cesta de la compra de productos básicos con precios "congelados" o "limitados" que está demandando a la gran distribución debe variar cada semana, incluir proteínas y frescos (pescado, carne, fruta, huevos y hortalizas), productos para celiacos y estar disponible para las familias al menos hasta después de Navidades.

En declaraciones a la prensa tras reunirse con el director ejecutivo de Carrefour España, Alexandre de Palmas, la vicepresidenta no ha entrado a valorar el contenido de la cesta anunciada por Carrefour (30 productos básicos a 30 euros) y se ha limitado a señalar las características que debería tener una cesta de la compra con productos básicos "a precios limitados o congelados".

Además de ser asequible y de calidad y estar disponible al menos hasta después de Navidades, Díaz ha afirmado que esta cesta básica de la compra debe "rotar" semanalmente para que la dieta sea "variada y sana" y que debería articularse también una cesta específica para celiacos.

La vicepresidenta ha insistido en que esta demanda va dirigida a las grandes distribuidoras para que lancen esta cesta "a costa de sus márgenes empresariales" y no de los productores. También ha indicado que no es una propuesta que vaya enfocada hacia el pequeño comercio, debido a que "no tiene capacidad" para asumir el coste.

Preguntada por la división de opiniones en el seno del Gobierno respecto a este tema y a si esta materia es competencia de otra cartera ministerial, Díaz ha sido muy clara: "Los bolsillos de los ciudadanos competen a todo el Gobierno".

A la reunión ha asistido también el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que ha destacado la importancia de que la cesta de productos básicos a precios asequibles sea variada y sana para los consumidores.

El responsable de la cartera de Agricultura y Alimentación, el ministro Luis Planas, de viaje oficial este jueves en Aragón, ya ha adelantado en una entrevista con RTVE que él es el ministro competente en materia de alimentación y que la medida que ha esbozado Díaz puede carecer de encaje pues la "prohíbe el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el sentido común".