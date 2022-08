Revés al proyecto de la gigafactoría de Extremadura. Es una decisión "provisional", pero también un golpe del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a la gigafactoría que Envision proyecta en Navalmoral de la Mata. El departamento que dirige Reyes Maroto ha excluido inicialmente la propuesta de Venergy+ que abanderan la compañía china y la Acciona Energía de la relación de candidatos que optan a una porción de los 3.000 millones de ayudas del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para el desarrollo del vehículo eléctrico.

La decisión la tomó el pasado 28 de julio la comisión de evaluación y el 1 de agosto se publicó la "propuesta de resolución provisional" en la que el Ministerio deja sin fondos, por el momento, el plan que lidera Envision. Alega en esa resolución dos motivos para hacerlo. La primera razón es que el proyecto tractor "no cumple con la estructura mínima del PERTE exigida" en las órdenes que regulan las ayudas; y la segunda cuestión es que "el presupuesto financiable del proyecto tractor, considerando aquellos proyectos primarios que alcanzan el umbral de viabilidad técnica de la propuesta, no alcanza el importe mínimo indicado". Ambos se consideran motivos excluyentes.

¿Qué consecuencias tiene la decisión? De momento, si Envision quiere optar a las ayudas puede aún presentar alegaciones y subsanar en ellas las objeciones que ha puesto inicialmente el Ministerio de Industria. Tiene 10 días de plazo para hacerlo, aunque se puede dilatar el proceso hasta 15 días si la empresa lo solicita , según se recoge en la resolución.

"La decisión es provisional, es un trámite administrativo ordinario dentro del procedimiento habitual en la adjudicación de subvenciones", recalcan en el Ministerio. La comisión de evaluación estudiará las explicaciones que dé la empresa en las próximas semanas y tomará una decisión definitiva en un plazo de uno o dos meses, según precisan en Industria; entre septiembre y octubre. Esa resolución es la que ya determinará cuáles de los 13 proyectos que se presentaron al PERTE obtienen ayudas.

Al margen de los fondos del PERTE, Envision y Acciona pueden decidir también seguir adelante con el proyecto y asumir con sus propios medios los 1.000 millones de inversión que se prevén en la planta de Navalmoral de la Mata.

"Habra gigafactoría sí o sí"

La gigafactoría se considera una iniciativa estratégica y es clave en el desarrollo de la cadena de valor del litio que hay en la región y en un futuro desarrollo industrial en torno a ella; por eso la Junta de Extremadura se apresuró este martes a despejar cualquier duda sobre la viabilidad del proyecto . "En Navalmoral de la Mata va a haber gigafactoría sí o sí", subrayó el portavoz del Gobierno regional, Juan Antonio González, tras conocerse la decisión del Ministerio de Industria y hablar con Envision. Se mostró convencido en que se subsanarán los problemas con las alegaciones en las que trabajan ya las empresas y además aseguró que el proyecto "no es inviable sin las ayudas", según lo que la empresa le transmitió.

El portavoz de la Junta recordó que hace dos semanas anunciaron la gigafactoría en un acto en Expacio Navalmoral (el polígono en el que pretenden instalarse) con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y la ministra de Industria, Reyes Maroto. Allí además de visitar los terrenos, se firmaron una serie de protocolos y memorandos por parte de la empresa y los gobiernos nacional y autonómico para llevar a buen término el desarrollo de este proyecto, que tiene fijado el horizonte en 2025 con 3.000 puestos de trabajo. "Todos esos memorandos siguen activos", recalcó.

Para González el punto actual de tramitación del PERTE "pone una serie de objeciones para que la empresa haga alegaciones y presente una documentación" y Envision se ha puesto en contacto además con la Junta para transmitir que "eso" (el rechazo provisional) se podía producir, "y que ambos, Envision y Acciona, están trabajando en las alegaciones". "Fue la última empresa en llegar al PERTE", añadió en relación a la falta de tiempo que hubo para armar toda la documentación necesaria.

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez avaló el proyecto hace dos semanas en un acto en Navalmoral

"A finales de septiembre o principios de octubre estará la resolución definitiva del Perte; y ahí estamos seguros de que sí va a aparecer en el PERTE", apostilló.

Junto a esa cuestión, hizo constar que el proyecto no está sujeto a la disponibilidad de las ayudas de los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia: "No es inviable si no recibe ayudas del Perte. La empresa tiene decidido hacerlo en Navalmoral de la Mata porque para ellos Extremadura es un sitio estratégico ligado al litio".

En el mismo sentido se expresaron desde Envision España. Su recién nombrado presidente, José Domínguez, atribuyó a "dificultades de comunicación" y "confusiones de interpretación" los errores que han dado pie al rechazo inicial del proyecto y confió en que las dificultades "se van a resolver", según recoge Canal Extremadura.

Más reacciones

La exclusión provisional de las ayudas de un proyecto que se considera tracto del desarrollo industrial de Extremadura causó una oleada de reacciones. La delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, confió en hallar "buenas noticias" en la resolución definitiva de septiembre.

También Javier Peinado, el secretario de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) dijo esperar que "no sea más que un formulismo, como el que nos encontramos a diario los empresarios".

Más escéptico, el secretario general del PP extremeño, Abel Bautista, afirmó que el proyecto de la gigafactoría "huele a maqueta rota, otra más de la política de promesas del gobierno extremeño", dijo. La diputada de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, Encarna Martín, aseguró que espera que no sea «una mentira más de Pedro Sánchez»; y el diputado de Unidas por Extremadura, Joaquín Macías, confió también en que el problema "no vaya más allá de un periodo de subsanación".

La decisión definitiva se conocerá entre septiembre y octubre. De momento, además del proyecto de Envision hay otros dos rechazados inicialmente; y entre los que pasan el corte sí está la gigafactoría de Wolkswagen en Sagunto, que copa las ayudas con 167 millones, según la resolución.