La cadena textil Primark, propiedad de Associated British Foods, anunció este martes que registró un beneficio operativo ajustado de 414 millones de libras esterlinas (491 millones de euros) en los seis primeros meses de su año fiscal (octubre-marzo), lo que supone multiplicar casi por 10 el resultado de 43 millones de libras anotado en el mismo periodo del ejercicio anterior. La cifra supone superar en un 29% las ganancias de 321 millones de libras (381 millones de euros) del último ejercicio completo, afectado por cierres y dificultades en el suministro de productos. La compañía ha asegurado que pese a la mejora de los resultados está dispuesta a subir los precios como consecuencia del alza de los costes, ya que la mayoría de las prendas que venden proceden de Asia. "Las presiones inflacionistas son tales que no podemos compensarlas todas con ahorros de costes, por lo que Primark implementará aumentos de precios selectivos en algunas de las existencias de otoño/invierno", reconoció George Weston, consejero delegado de Associated British Foods.

El resultado es que el referente principal de la moda rápida y del 'low cost' está dispuesta a traicionar su propio modelo tras verse capaz de mejorar sus cotas de rentabilidad y escalar hacia nuevas vías de posicionamiento comercial. Imita de esta manera a Inditex, que anunció en su última presentación de resultados la posibilidad de subidas de precios del 2% para amortiguar el impacto de las subidas de costes, aunque el modelo comercial de la firma gallega está muy alejado del de Primark. La multinacional británica de la moda de precio bajo reconoce que, "como reflejo de las nuevas presiones inflacionistas" se espera una reducción del margen operativo en el segundo semestre, con un margen operativo del 10% para el ejercicio completo. La amenaza de una mayor inflación y el fortalecimiento del dólar invita a la multinacional británica a subir los precios de sus productos, con el objetivo de alcanzar los resultados que había en el periodo prepandemia, un 6% superiores a los actuales. En la primera mitad de su año fiscal, Primark alcanzó una cifra de ventas de 3.540 millones de libras esterlinas (4.203 millones de euros), un 58,6% por encima del dato del mismo periodo del ejercicio anterior. La mejora de los resultados de la cadena en la comparativa anual refleja que todas las tiendas Primark estaban operando al final del periodo y, con pequeñas excepciones, permanecieron abiertas durante todo el semestre, frente a los prolongados periodos de cierre en el Reino Unido y Europa en la primera mitad del ejercicio pasado. Por otro lado, la cadena destacó los progresos en la transformación de su capacidad digital con el lanzamiento en Reino Unido a principios de abril de un nuevo sitio web, con vistas a lanzar su nueva página web en todos los mercados de Primark para el otoño. Asimismo, la multinacional continúa avanzando en su ambición de elevar en 530 nuevas tiendas su red de establecimiento en los próximos cinco años. Buena parte de los buenos resultados de Primark se asientan en la evolución de las ventas en Estados Unidos, Francia, Italia e Iberia. La cadena tiene previsto incrementar los ingresos en los nuevos mercados de Rumanía y Eslovaquia durante el presente ejercicio fiscal, lo que elevará a 16 mercados distintos la presencia internacional de la firma.