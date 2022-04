El turismo afianza su recuperación tras el parón provocado por la pandemia y, de momento, a pesar del impacto económico de la guerra. Una de las muestras de la mejora de la actividad es que el turismo rozó en marzo la recuperación total del empleo que tenía antes de la pandemia de covid y lo hizo antes de la Semana Santa, una de las temporadas altas de la industria de los viajes y que este año ha demostrado la fortaleza de la demanda.

El mes pasado el sector alcanzó los 2,38 millones de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, lo que supone retomar el 99,4% de todas las altas que acumulaba el sector en el mismo mes de 2019, el último previo al golpe de la pandemia, según los datos hechos públicos por Turespaña, el organismo dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo encargado de la promoción exterior el destino España.

Los afiliados a la Seguridad Social vinculados a las actividades turísticasconcentraron el 12,1% del empleo total de la economía española, consolidando los crecimientos de la fuerza laboral activa en el sector iniciada en junio del año pasado. En marzo, el número de afiliados asalariados creció con fuerza un 20,3% y los autónomos aumentaron un 1,8%.

“La vigorosa recuperación del turismo que se está produciendo en nuestro país está teniendo un primer impacto directo e inmediato en el empleo. Antes incluso de una Semana Santa que ha resultado extraordinaria, la afiliación en el sector se situó en marzo en niveles prepandemia y se han creado cerca de 330.000 puestos de trabajo en actividades turísticas en el último año, lo que confirma el buen momento que vive el turismo”, celebró la ministra de Industria, Reyes Maroto. “Si en la anterior crisis financiera el empleo turístico tardó seis años en recuperarse, hoy rozamos los niveles prepandemia dos años después de la peor crisis que ha enfrentado el sector en toda su historia”.

El empleo en el conjunto del sector turístico aumentó en todas las comunidades autónomas. En cifras absolutas, los mayores incrementos se registraron en Andalucía, Comunidad Valenciana, Baleares, Cataluña, Canarias y Comunidad de Madrid. En términos relativos, destacan los aumentos interanuales de Baleares (+61,4%), Andalucía (+22,9%), Comunidad Valenciana (+20,9%) y Canarias (+20,4%).

Ocupación del 85% en Semana Santa

Desde la patronal hotelera se confirma que la Semana Santa se ha consolidado la recuperación turística. Los hoteles españoles alcanzaron de media una ocupación de un 85% de sus habitaciones, según los datos de un sondeo realizado por la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) entre las asociaciones que la integran. Los destinos de turismo interior superaron una ocupación del 90% durante las vacaciones, mientras que en las zonas en que la actividad primordial se concentra en turismo de sol y playa la ocupación alcanzó el 85% y en las de turismo de nieve rondó el 80%.

No obstante, la patronal hotelera advierte del escenario complicado al que se enfrenta el sector por impacto que está teniendo en las cuentas de las compañías el aumento de costes por el alza de la inflación, por lo que avisa de que serán necesarias ayudas extra para asentar la recuperación y volver a una actividad normalizada. “Los datos de Semana Santa han sido muy positivos en toda España y nos alegra enormemente comprobar que las ganas de viajar no se han visto mermadas tras la pandemia. Sin embargo, no podemos perder de vista que los costes operacionales han aumentado considerablemente y que nos movemos en un panorama nacional e internacional difícil. Necesitaremos, por tanto, ayuda y herramientas para sortear los obstáculos”, indica Jorge Marichal, presidente de Cehat.

El empleo y los salarios

Las grandes empresas del sector, no obstante, ya alertaron hace un par de semanas de que el aumento de la actividad no va a traducirse en una mejora de su rentabilidad como consecuencia del golpe en sus cuentas que van a suponer los sobrecostes provocados por la inflación desbocada (hasta el 9,8% en marzo, su mayor nivel en casi cuatro décadas) y por la imposibilidad de la mayoría de las compañías de trasladarlos a sus tarifas.

Desde Exceltur -el lobby que agrupa a una treintena de los mayores grupos turísticos del país (entre ellos, Meliá, NH, Iberia, Globalia, Riu o Amadeus-, la guerra en Ucrania de momento no está teniendo un impacto en el negocio, pero sí en la rentabilidad de las compañías por la escalada de precios. Exceltur advierte de que las compañías del sector sólo podrán trasladar al consumir apenas una cuarta parte de los sobrecostes operativos que soportan, un 26,3% del total.

La inflación agudizada por la guerra de Vladimir Putin se ha traducido para las compañías turísticas en un incremento medio del 26% de los costes de combustible, del 28% de electricidad y gas y un 17% de los suministros en general. El lobby de los grandes del sector advierte también que para el sector la escalada de precios ha derivado también en un 7,8% de incremento de los costes salariales como efecto de los convenios colectivos ligados al IPC. Ante esta situación, Exceltur reclama a los grandes sindicatos y a la patronal CEOE alcancen “un acuerdo para limitar la subida de salarios en el sector turístico para no golpear más los márgenes” de las compañías.

Paradójicamente, a la vez que el sector turístico pide frenar las subidas de precios, las compañías alertan de las dificultades de encontrar personal formado. El parón de actividad por la pandemia en los últimos dos años ha hecho que algunas empresas no estén pudiendo recuperar parte del personal perdido y que se ha trasladado a otros sectores económicos.