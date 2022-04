La brutal escalada de la inflación está provocando una subida de tipos que favorece los ingresos de los bancos y el sector se ha comprometido a instancias del Gobierno a no empujar a la exclusión financiera a los mayores y las zonas rurales. Pese a ello, el Banco de España ha vuelto a insistir este jueves a las entidades financieras en que deben seguir reduciendo sus costes tras los ajustes de sucursales y plantillas sin precedentes que vienen realizando desde 2008. Eso sí, sin abandonar a los colectivos más vulnerables.

"No podemos dejarles atrás. Otra cosa distinta es que no podamos decirles a los bancos que no cierren oficinas y no reduzcan plantilla. No podemos hacerlo porque estaríamos matando el negocio bancario. Lo que tienen que hacer es acoplar el paso, como hacían antes de la pandemia, en el proceso digital y el ajuste de la estructura física sin que se produzca exclusión, con medidas concretas", han mantenido fuentes de la Dirección General de Supervisión de la institución pública.

El organismo gobernado por Pablo Hernández de Cos ha argumentado que, aunque la subida de tipos mejora los ingresos de los bancos, si se produce de forma abrupta también puede provocar un incremento de los impagos por las mayores dificultades de los clientes para hacer frente a sus deudas, así como una pérdida de valor de las carteras de deuda pública. Además, ha advertido, está por ver el efecto de la invasión de Ucrania en la economía española, que por sí mismo también va a provocar un aumento de la morosidad hasta un nivel que no se atreve a cuantificar (aunque en principio "podría ser manejable").

Pero más allá de estas incertidumbres coyunturales, ha continuado el Banco de España, las entidades deben seguir reduciendo su red física por la digitalización de los servicios que exigen la mayoría de sus clientes y para poder competir con las firmas puramente tecnológicas. "Van a tener que reducir sus estructuras físicas y aumentar las tecnológicas con nuevas inversiones que también suponen costes. El gran cierre de la pandemia demostró a los bancos y a todos que podían acelerar la digitalización. El problema es que al acelerarla, se han producido desajustes que provocan bolsas de exclusión que se deben evitar", han sostenido las fuentes.