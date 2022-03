El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista para este miércoles subirá un 3,11% en relación con su registro de este martes y superará la cota de los 250 euros megavatio/hora (MWh), al situarse en 255,81 euros.

Así, los niveles siguen marcando registros muy altos respecto a lo que se pagaba el año pasado, lo que supone que este miércoles el precio será un 377,88% más caro que los 53,53 euros/MWh del 30 de marzo de 2021.

Según datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) recogidos por Europa Press, el precio máximo de la luz para este miércoles se dará entre las 21.00 horas y las 22.00 horas, con 282,69 euros/MWh, mientras que el mínimo, de 228,78 euros/MWh, se registrará entre las 17.00 y las 18.00 horas.

Los precios del 'pool' repercuten directamente en la tarifa regulada --el denominado PVPC--, a la que están acogidos casi 11 millones de consumidores en el país, y sirven de referencia para los otros 17 millones que tienen contratado su suministro en el mercado libre.

De hecho, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha constatado que en 2021, en el marco de la espiral alcista de la energía, alrededor de 1,25 millones de personas pasaron del PVPC a una tarifa en el mercado libre a precio fijo.

Marzo será el mes más caro de la historia

El pasado 24 de febrero, cuando comenzó la invasión rusa de Ucrania, el precio del mercado mayorista estaba en 205,6 euros/MWh y, desde entonces, se produjo una escalada diaria del precio que tuvo su punto álgido el pasado 8 de marzo, cuando la cotización se situó en el récord absoluto de 544,98 euros/MWh.

En este contexto, el precio medio del mercado mayorista en lo que va de marzo se sitúa en 284,77 euros/MWh, en torno a 46 euros más que el promedio de diciembre de 2021, el hasta ahora mes más caro de la historia con 239 euros/MWh.

Asimismo, en lo que va de año el precio medio del 'pool' se sitúa en 229,26 euros, es decir, más del doble del registro de 2021, que fue el año más caro con un promedio de 111,93 euros.

La "excepción ibérica" para bajar la luz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado viernes que los líderes europeos acordaron una "excepción ibérica" que permitirá a España y Portugal adoptar medidas para rebajar los precios de la energía.

"Podremos poner en marcha medidas excepcionales y limitadas en el tiempo para reducir los precios" de la energía, señaló Sánchez, precisando que ambos gobiernos tendrán que presentar sus propuestas a la Comisión Europea para que les dé su aval, para lo cual se tendrá en cuenta "las condiciones especiales de la Península" como isla energética.

De este modo, ambos países fijarán un precio tope del gas para la generación de electricidad mediante ciclos combinados. Se tratará de "una medida excepcional, temporal, que no supone subvencionar al gas, que no distorsiona los incentivos para las renovables ni los flujos eléctricos entre países" y que, en definitiva, "no distorsiona el mercado de la electricidad" europeo, precisó el jefe del Ejecutivo. Se prevé que España y Portugal presenten sus planes esta semana y, dado que la Comisión se ha comprometido a tratar "con urgencia" el asunto, se espera que la aprobación llegue en alrededor de un mes.