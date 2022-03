El presidente del Sabadell, Josep Oliú, ha descartado este miércoles que la economía española vaya a entrar en una escenario de estanflación (bajo crecimiento y precios altos) como consecuencia de la invasión de Ucrania, pero ha advertido que el impacto de la guerra será mayor o menor en función de las medidas que tomen las autoridades. En esta línea, ha pedido apoyos públicos para "empresas viables que estén dentro de la foto" y se están viendo afectadas por la brutal escalada por la inflación, que son la "mayoría" frente a las inviables.

En un encuentro con periodistas previo a la junta de accionistas del banco, Oliú ha apuntado que la economía va a crecer de forma notable, aunque "algo" menos de lo que se preveía antes de la invasión. Si no hay medias de apoyo público a las empresas, ha continuado, la morosidad de los créditos puede registrar "subidas circunstanciales", pero que no cree que vayan a ser "muy importantes".

El banquero ha defendido que es "prematuro" revisar los escenarios macroeconómicos ante la incertidumbre sobre el devenir de la guerra, pero ha añadido que prevé que la subida de la inflación a corto plazo tenderá a ajustarse "con un poco más de tiempo", si bien a niveles superiores a los previstos antes del conflicto. "A corto plazo, habrá ajustes. Pero a medio plazo, no nos genera ninguna duda", ha mantenido.

Oliú, así, ha refrendado que el banco prevé alcanzar este año una rentabilidad sobre el capital tangible del 6%, como anunció hace unas semanas. Adelantará así en un año, a pesar de la guerra, el objetivo que su plan estratégico contemplaba para 2023. Con todo, el consejero delegado, César González-Bueno, ha evitado precisar cuándo podría alcanzar dicha rentabilidad el nivel que le exigen los inversores (entre el 9,5% y el 11%).

Oliú, asimismo, ha descartado devolver la sede social del banco a Cataluña desde Alicante, a la que la trasladó en 2017 por el procés. "No sé lo que tiene que pasar (para devolverla a Sabadell), pero sé que no ha pasado. No está en la agenda", ha sostenido. También ha afirmado que no tiene "ninguna intención" de dejar la presidencia del banco, que lleva ocupando desde hace 22 años.