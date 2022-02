El Gobierno ha planteado a patronal y sindicatos un mes de transición para aquellas empresas que actualmente siguen cubiertas por un erte covid y pretendan seguir con uno de los nuevos expedientes aprobados en la reforma laboral. El Ejecutivo ha escuchado las demandas de los agentes sociales, pese a sus primeras reticencias, y habilitará un mecanismo 'puente' de cuatro semanas para dar cobertura a las compañías mientras planifican y negocian con sus trabajadores un nuevo erte, tras el fin de dos años de prórrogas, según confirman diversas fuentes del diálogo social. Las sociedades deberán cursar un nuevo expediente y tendrán hasta el 1 de abril para registrarlo ante la autoridad laboral competente. La previsión del Ejecutivo es llevar este mecanismo transitorio al Consejo de Ministros de este martes, el último ordinario antes de que finalice la prórroga el 28 de febrero.

Según los últimos datos publicados por la Seguridad Social, en España todavía hay 104.363 trabajadores afectados por un erte covid, ya sea a tiempo completo o parcial. Una cifra muy por debajo del pico de 3,4 millones de asalariados que llegaron a estar suspendidos en los primeros compases de la pandemia, pero todavía con una sustancial afectación en determinadas actividades. Es el caso, por ejemplo, de las agencias de viajes, donde casi uno de cada tres ocupados está en erte. Estas serán las únicas que podrán estrenar el mecanismo RED de ertes sectoriales, según ha confirmado el Gobierno en la reunión de este lunes. Dicho mecanismo contempla exoneraciones del 40% a las cotizaciones sociales mientras lo disponga el Ejecutivo, bajo obligación de impartir formación a la plantilla afectada.

El resto de sectores, pese al clamor manifestado desde las organizaciones empresariales de gremios de hotelería o restauración, deberán transitar hacia el erte por causas productivas (con exoneraciones del 20%) o de fuerza mayor si ven cerrada o limitada su actividad por una decisión administrativa (con exoneraciones del 90%).

Desde el Gobierno ya habían adelantado su intención de que no hubiera más prórrogas de los ertes covid tras dos años de sostener este mecanismo extraordinario y para el que se ha invertido -entre prestaciones y ayudas a las empresas- unos 29.050 millones de euros, según datos del Ejecutivo. Los ministerios de Trabajo y Seguridad Social no quisieron dar alas a otra posibilidad y formalmente no ha habido negociación estos últimos días y los encuentros con patronal y sindicatos han sido de corte "informativo". No obstante, sí ha acabado habiendo un toma y daca y el Gobierno se ha avenido a aceptar esa demanda conjunta de un mes extra de transición. "Algo que te ha funcionado durante todo el partido no lo vas a echar a perder en el último minuto del tiempo de descuento", sostiene una fuente partícipe de las negociaciones.