La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, se ha desmarcado este miércoles del ministro de Consumo, Alberto Garzón, tras la polémica que ha surgido a raíz de sus declaraciones en el medio británico 'The Guardian' que, según la ministra, son "a título personal", al tiempo que ha expresado el apoyo del Gobierno al sector ganadero.

"La posición del Gobierno sobre este tema la hemos dejado muy clara en otras ocasiones, empezando por el propio presidente del Gobierno que ha pronunciado de forma taxativa su posición a favor del sector ganadero", ha expresado la ministra en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

Alegría ha añadido que esta postura del Ejecutivo se demostró con la aprobación de la Política Agraria Común (PAC), "uno de los elementos más importantes cuenta con el apoyo del sector ganadero".

Si bien no ha entrado a valorar las críticas del presidente aragonés, Javier Lambán, en las que ha pedido que Garzón "no puede ser ministro ni un día más", la ministra ha recalcado que las palabras de Garzón no corresponden con la postura del Ministerio de Consumo. "En la propia entrevista no marca ninguna posición del Gobierno, son a título personal, no es la primera vez que lo hace", ha enfatizado.

Con todo, la ministra ha asegurado que "lo que todo el mundo conoce" es que España "es un país gran productor de alimentos de calidad" y en el que conviven tanto modelos intensivos como extensivos. Además, ha afirmado que "ambos generan empleo y economía" para los pueblos.