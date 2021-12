Por primera vez en España, una empresa de la llamada "economía de plataformas" y los principales sindicatos del país cierran un acuerdo que regula las condiciones de trabajo de un colectivo especialmente precarizado: los riders. Después de año y medio de conversaciones, que se convirtieron en una negociación formal después del verano, UGT, CCOO y Just Eat han firmado lo que será el primer convenio del sector de reparto de comida preparada a domicilio, que todas las partes han coincidido en calificar como "histórico".

El texto, de 60 páginas, 15 capítulos y 76 artículos, y al que ha tenido acceso El Periódico de España, regula en profundidad las condiciones laborales y salariales de los más de 2.000 repartidores de la plataforma. Fija entre otras cosas un salario base de 8,5 euros por hora, 15.200 euros al año. Además, se contemplan dos pagas extra equivalentes a un mes de salario prorrateadas a lo largo del año. Además, se recompensa el trabajo en festivo (habitual en “el colectivo de reparto”, como precisa el texto) pagando la hora al doble de su precio habitual, y también se consigna un complemento de nocturnidad para los empleados que presten servicio entre las 22:00 y las 6:00 equivalente a subir un 25% la retribución por hora dispuesta en el salario base del trabajador en cuestión. Para el Director General de la compañía en España; Patrik Bergareche, “un salario digno, de acuerdo a lo que marca el Estatuto de los Trabajadores”.

El acuerdo también contempla complementos extrasalariales por el uso de bicicleta o motocicleta propia. En este sentido, el texto dice que “la vocación de la Empresa es proveerse de una flota de vehículos propios”, pero admite que “en determinados casos [...] el contrato de trabajo se podrá realizar con la aportación del vehículo propio por parte de la persona trabajadora”. En estos casos, la empresa contempla un pago por combustible, mantenimiento del vehículo y seguro de 0,15 euros por kilómetro en el caso de las motocicletas, de 0,10 euros por kilómetro en el caso de la bicicleta eléctrica y de 0,06 euros por kilómetro para las bicicletas tradicionales. Además, se contempla la actualización de esas cantidades a partir de 2023.También se regulan la percepción de las propinas, “que se pagarán mensualmente junto con el resto del salario”.

Lo firmado este viernes técnicamente no es un convenio, sino un acuerdo de condiciones de trabajo, porque para ser un convenio tiene que quedar refrendado por la representación legal de los trabajadores en la empresa y Just Eat todavía no tiene; se espera que en los próximos tiempos se convoquen elecciones sindicales y se pueda dar el paso de consagrar este texto como convenio. La negociación se ha hecho en este caso entre las federaciones de CCOO y UGT responsables del reparto y la dirección de la compañía.