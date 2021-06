El Mobile World Congress (MWC) 2021, que se celebra entre el 28 de junio y el 1 de julio en Barcelona, supone la gran prueba de fuego para lograr relanzar el sector congresual, y en particular el de carácter presencial, tras el duro golpe asestado por la pandemia.

Aunque el salón de turismo B-Travel y la feria ISE, la más importante del mundo en tecnología audiovisual, supusieron ya este mes un primer test para Barcelona, con 10.000 y 5.000 asistentes presenciales, respectivamente, el MWC se presenta como un verdadero termómetro para el sector ferial.

Y es que se trata del congreso más importante de los que acoge Barcelona y el más relevante de los que están bajo el paraguas de Fira de Barcelona, con un impacto económico, antes de la irrupción de la covid-19, de hasta 473 millones de euros.

En consecuencia, el MWC es el principal escaparate del sector ferial de la ciudad, y aunque se da por supuesto que esta edición será más deslucida que las anteriores debido a la vigencia de la pandemia, Barcelona se aferra a este evento para proyectar una buena imagen internacional y relanzarse como ciudad para acoger grandes ferias y congresos.

Esta edición del MWC será híbrida -virtual y presencial- y se esperan entre 30.000 y 50.000 visitantes, frente a los más de 100.000 asistentes que había en las ediciones previas, por lo que será de largo el mayor evento congresual que se organiza en Barcelona en esta etapa aún de pandemia, a pesar de las bajas ya conocidas de grandes compañías tecnológicas.

El evento de emprendedores 4YFN, que acompaña siempre al Mobile, se celebrará este año también en el recinto de Gran Vía de L'Hospitalet de Llobregat, donde tiene lugar el MWC, mientras que ha sido imposible tirar adelante el otro evento que se celebraba en paralelo, el Yomo, centrado en el ámbito de la educación.

En cualquier caso, el sector ferial confía en que el Mobile dé lugar a un segundo semestre de recuperación paulatina de la actividad congresual.

La pandemia ha obligado a reorganizar todo el calendario de ferias de la ciudad y ha llevado a desplazar incluso grandes eventos a 2022, pero también se han tenido que encajar en la segunda mitad del año un gran número de salones, en paralelo al avance de la vacunación.

Así, tras el MWC, Fira de Barcelona acogerá en julio los eventos eShow/Techology for Marketing, dedicado al comercio electrónico y al marketing digital, y el BforPlanet, centrado en los objetivos de desarrollo sostenible.

Para septiembre se han programado Industry From Needs to Solutions, sobre manufactura aditiva y avanzada, y los congresos Equiplast, Eurosurfas y Expoquimia, que reunirán a la industria del plástico, la pintura industrial y la química, respectivamente.

También ese mes está previsto que se celebre el Salón de la Ocupación, el BizBarcelona, pensado para pymes y emprendedores, y IAAPA Expo Europe, que reunirá a la industria del ocio y las atracciones.

A caballo entre septiembre y octubre -del 30 de septiembre al 10 de octubre- tendrá lugar Automobile Barcelona, el salón automovilístico de gran tradición en la capital catalana que ha retrasado ya dos veces su celebración; mientras que también en octubre llegará el IOT Solutions World Congress, el salón del Caravaning, y dos eventos gastronómicos: el Gastronòmic Forum Barcelona y Alimentaria Food Tech.

Sin embargo, Alimentaria, otro de los grandes salones de Fira de Barcelona, se ha tenido que posponer a abril de 2022 para buscar una coyuntura epidemiológica más propicia.

Lo mismo ha pasado con la primera edición de Barcelona del Seafood Expo Global/Seafood Processing Global, el mayor salón del mundo dedicado a los productos del mar, que se celebrará finalmente del 26 al 28 de abril de 2022.

El último tercio del año vendrá ya cargado de eventos y congresos como el Salón Náutico (octubre); Hispack, dedicado al embalaje (octubre); el Salón del Manga (29 oct-1 nov), el Smart City Expo World Congress, centrado en las ciudades inteligentes (noviembre), Barcelona Building Construmat (29 nov- 2 dic), el Salón de Ocasión (noviembre) o Piscina & Wellness Barcelona (29 nov-2 dic).

En el calendario de final de año destaca un nuevo salón, Tomorrow Mobility, centrado en la movilidad urbana y sostenible del futuro, que pretende convertirse en referente mundial y que contará con un 'hub' de innovación permanente en la ciudad con la participación de empresas, startups e instituciones.

Este salón, que Fira ha anunciado del 16 al 18 de noviembre, aspirar a congregar en su primera edición a 10.000 participantes de toda Europa, aunque en 2022 se calcula que podría reunir ya a 25.000.

El presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat, se ha mostrado convencido en que la institución está preparada para iniciar la recuperación de su actividad en cuanto se normalice la movilidad de las personas y ha subrayado que asume el rol de "reactivar" la economía de Cataluña.