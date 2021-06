El Ministerio para la Transición Ecológica elevará a Consejo de Ministros, previsiblemente hoy, un anteproyecto de ley que persigue reducir la retribución de las centrales eléctricas no emisoras de CO2 (hidráulicas y nucleares) anteriores a 2005.

El objetivo, recortar lo que se conocen como "beneficios caídos del cielo" ("windfall profits") que supuestamente se llevan tecnologías "baratas", como la hidráulica o la nuclear, al ser remuneradas como las más caras (ciclo combinados) debido a que en el mercado mayorista de la luz los precios se fijan mediante un sistema marginalista.

Para ello, la propuesta de Transición contempla la puesta en marcha de un mecanismo de minoración de parte del dividendo de carbono a las plantas no emisoras previas a 2005 que vendan energía en el mercado.

Según han explicado fuentes del ministerio, el Gobierno quiere así compensar el impacto que está teniendo en el precio de la electricidad el alza de los precios del dióxido de carbono (CO2) y posibles consecuencias que esto pudiera tener en la recuperación de las economías domésticas e industrial.

"Incluso cuando sólo el 9% de la electricidad en el mercado es de origen fósil, el sistema marginalista (por normativa europea) hace que ese sobrecoste, de la tecnología que marca el precio en cada momento, sea retribuido por igual a todas las tecnologías inframarginales no emisoras", han recordado desde el ministerio.

Según la misma fuente, la propuesta del Gobierno se plantea con el máximo respeto al marco normativo europeo y la seguridad jurídica (sentencias europeas avalan mecanismos similares) y con las expectativas legítimas de los inversores que tomaron sus decisiones de inversión en tecnologías no emisoras con posterioridad a la entrada en vigor del sistema europeo de derechos de emisión (2005).

"La propuesta no afecta, por tanto, a ninguna planta posterior a 2005, ni a las que cuenten con retribución regulada, ni a las que se acogen a las subastas ni a ninguna iniciativa de inversión presente o futura", han insistido.

El sector responde que la media contradice la lógica del PNIEC

Fuentes del sector consultadas por EFE han subrayado que esta propuesta estaría en contra de la lógica de incentivar las tecnologías no emisoras de CO2 del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y cualquier mecanismo que suponga poner un techo a la retribución de las nucleares e hidroeléctrica tendría que ser aprobado por Bruselas, "donde no será simple justificar la penalización de estas tecnologías no emisoras".

Además, rebajar la retribución de las centrales nucleares podría poner en riesgo el protocolo firmado por las empresas con Enresa sobre su cierre ordenado.