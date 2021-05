Hoy más que nunca, el acceso al agua potable y al saneamiento es crítico para garantizar la salud y la resiliencia de la comunidad global. Lavarse las manos es la primera y más elemental medida en la lucha contra la covid-19. Un simple gesto que es imposible sin agua y sin baños en casa, a la vez que las instalaciones públicas hacen muy difícil cumplir con las medidas de distanciamiento social.

Sin embargo, la covid-19 no es ni mucho menos el único factor que hace indispensable el acceso al agua potable en las comunidades más desfavorecidas del mundo. La contaminación por arsénico del agua subterránea en Bangladesh, por ejemplo, representa una amenaza para la salud de alrededor de 30 millones de personas, según datos de la FAO. Arsénico, fluoruros y metales pesados contaminan el agua subterránea en India, suministro del que depende el 80% de la población tal y como apunta el Banco Mundial. Mientras que en Camboya el problema es la falta de saneamiento, que afecta directamente a los niños. UNICEF reporta que más de 2.000 mueren todos los años en el país por diarrea y falta de higiene.

Colaboración de Inditex con Water.org

Ha sido precisamente en estos tres países en los que Inditex, en colaboración con Water.org, ha querido poner en marcha uno de sus programas claves de bienestar social con el fin de mejorar el acceso al agua potable y saneamiento de personas vulnerables. Desde 2015, en estos tres países que se encuentran entre los principales proveedores de la compañía, se está implementando un programa que tiene como objetivo que las comunidades tengan agua potable a partir de la concesión de microcréditos a mujeres de bajos ingresos. A través de este modelo basado en el mercado, las mujeres que cumplen con los requisitos obtienen acceso a préstamos con financiación asequible para cubrir sus necesidades en materia de agua y saneamiento. A partir de la contribución de Inditex, se han movilizado 168 millones de dólares de capital adicional, que han permitido la concesión de 366.000 préstamos. ¿El resultado directo? Más de 1,5 millones de personas han mejorado su acceso a agua y saneamiento y a la vez han convertido a las mujeres en pequeñas empresarias capaces de subsistir por sí mismas.

Durante 2020, además, la compañía ha querido hacer un esfuerzo extra apostando por este proyecto con la firma del nuevo convenio cuatrienal 'Empowering women and families with access to water and sanitation'. Este acuerdo, dotado por Inditex con seis millones de dólares y rubricado también por Water.org, se materializa en un nuevo programa integral para acelerar y expandir el acceso a agua potable y saneamiento para personas en situación de pobreza en India, Camboya y Bangladesh. Asimismo, el programa prevé nuevas iniciativas globales a corto y medio plazo para ayudar a quienes necesitan estos dos servicios vitales en los diferentes puntos del planeta.

La consecuencia directa de este nuevo acuerdo es que, solo durante 2020, más de 357.000 personas en estos tres países asiáticos obtuvieron acceso a soluciones de saneamiento y agua para sus hogares que cambiaron, sin ninguna duda a mejor, sus vidas. En cada país, Water.org trabajó con instituciones financieras locales para ampliar la disponibilidad de microcréditos asequibles. Como resultado, se han desembolsado 80.812 préstamos y se han movilizado más de 28 millones de euros de capital como efecto multiplicador.

Cuidando el agua dulce

En la apuesta de Inditex por garantizar el acceso al agua potable y saneamiento, la compañía también tiene un plan de acción dentro de su sello Join Life, que identifica las prendas del Grupo que están compuestas por las materias primas más sostenibles y los procesos de producción más respetuosos con el medioambiente. Dentro de este grupo de prendas sostenibles se ha incluido la etiqueta ‘Care for Water’, colecciones de piezas de pura tendencia que puedes encontrar en todas la cadenas. Con el claim 'Producido usando menos agua' todas las prendas dentro del sello 'Care for Water', están producidas con tecnologías que reducen el consumo de agua en sus procesos de producción. Además, potencian el uso de ciclos cerrados que permiten reutilizar el agua o de tecnologías como el ozono o cold pad batch y que les ayudan también a preservar los recursos de agua dulce.

En el último ejercicio, precisamente en el marco de la etiqueta ‘Care for Water’, han querido ir un paso más allá poniendo en marcha de momento exclusivamente en India una iniciativa para ayudar a 2.100 productores de algodón orgánico a conseguir acceso al agua potable y saneamiento doméstico a través también de microcréditos. Una herramienta que sin duda se ha revelado clave a la hora de generar beneficios en las comunidades, tanto en el ámbito de la salud y la resiliencia de las familias como de crecimiento económico de algunas de las regiones más desfavorecidas del mundo.