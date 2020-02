Los agricultores colapsan Granada para pedir precios justos para el campo

Una multitudinaria tractorada reclama soluciones para el campo y precios justos en origen en Granada capital, donde miles de agricultores y ganadores se manifiestan esta mañana, lo que ha ocasionado importantes retenciones en las autovías A-92 y A-44.

La tractorada, en la que según la Subdelegación del Gobierno participan 747 tractores y según los convocantes un millar, se ha iniciado en las inmediaciones de la Delegación de Agricultura de la Junta, en la zona Norte de Granada, donde pasadas las 11.00 horas ha partido la marcha, que tiene previsto atravesar las principales arterias de la ciudad, entre ellas la céntrica Gran Vía.

Antes del inicio de la marcha, los representantes de las principales organizaciones agrarias convocantes de la protesta han reclamado medidas urgentes al Gobierno contra la situación "límite" que vive el campo.

El secretario provincial de COAG, Miguel Monferrer, ha reclamado precios justos para que las explotaciones agrarias sean rentables y que las circunstancias del sector sean consideradas como un "problema de Estado" y se cree una mesa interministerial para abordar la situación.

Para el secretario provincial de UPA, Nicolás Chica, es necesario definir qué modelo quiere el campo: si el de "la gran distribución "con opacidad en los productos", o aquel en el que los consumidores conozcan de primera mano cuáles son los precios del agricultor y se repartan las ayudas "de un modo equitativo y racional".

"Necesitamos medidas urgentes, estamos cansados de palabras balsámicas", ha dicho Chica, mientras que Manuel del Pino, secretario provincial de Asaja, ha criticado las dos únicas medidas que, dice, ha adoptado de momento el Gobierno: reducir las peonadas de 35 a 20 y endurecer la inspección de trabajo con las empresas agrarias.

La primera, dice, no beneficia a los empresarios ni a los agricultores, que son los que se manifiestan, y la segunda pone "en el disparadero" al sector: "Ni somos defraudadores ni somos pedigüeños".

En esa misma línea se han pronunciado también Fulgencio Torres, presidente de las cooperativas de Granada, y Enrique Delgado, de Infaoliva.

La manifestación, en la que según los convocantes participan 20.000 personas, la abre una pancarta con el lema "Granada, precios justos para nuestros agricultores y ganaderos".

"Si el campo no produce, la ciudad no come" es otro de los lemas de los agricultores que se manifiestan, muchos de ellos ataviados con chalecos amarillos.

La tractorada de Granada, que se celebra en la cuarta semana de manifestaciones en todo el país para reclamar soluciones para el campo y precios justos en origen, ha causado esta mañana importantes retenciones en la A-92, dado que no se permite a los turismos acceder a la ciudad por el kilómetro 241 de esta autovía, y en la A-44.

En materia escolar, al inicio de la jornada ha habido normalidad en el desarrollo de las rutas ordinarias de transporte escolar de Granada capital, según la Delegación de Educación, que ya informó ayer de que la ausencia al centro no será considerada falta injustificada.

El transporte ha llegado a su hora aunque con menos alumnado de lo habitual y, excepto una de ellas, las rutas de transporte que atienden al alumnado de centros de educación especial no se han desarrollado por ausencia de alumnos.

En la provincia de Granada hay unos 35.000 agricultores que ocupan 140 de sus 174 municipios, según el sector.

Las movilizaciones han sido convocadas por las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA.