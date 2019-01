Podemos no descarta tumbar los PGE

La coportavoz de la Ejecutiva de Podemos, Noelia Vera, ha asegurado este viernes que si el Gobierno no rectifica y garantiza el cumplimiento de todas las medidas incluidas en el pacto presupuestario que firmaron en octubre, no van a apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, y no descartan incluso tumbarlos en el primer debate, el de totalidad, que tendrá lugar previsiblemente en febrero.

Así lo ha asegurado en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso para valorar las cuentas públicas aprobadas este viernes por el Consejo de Ministros, tras denunciar que aunque éstas recogen gran parte de las medidas que acordaron en octubre, el Gobierno está incumpliendo muchas otras de las cuestiones que se comprometió a desarrollar por ley o por decreto de forma paralela, y que Podemos considera imprescindibles.

Se trata, por ejemplo, de la limitación de los precios de los alquileres, que no se incluyó en el decreto de vivienda aprobado por el Gobierno en diciembre; de la regulación del mercado eléctrico para bajar la factura de la luz; de la necesidad de garantizar por ley la actualización de las pensiones al IPC; o de la bajada de las cuotas a los autónomos que menos ingresan, entre otras.



"Rechaza los PGE con el método legislativo oportuno"

De este modo, preguntada sobre si están dispuestos a pedir o permitir con su abstención la devolución de los Presupuestos en el debate de las enmiendas de totalidad, Vera ha asegurado que se están planteando "rechazar los Presupuestos con el método legislativo que sea oportuno", sin descartar esta vía.

"Ya decidiremos cuál es el trámite parlamentario, legislativo o el procedimiento, pero el resultado va a ser el mismo, que va a ser rechazar los Presupuestos, si no se contemplan todas las medidas que habíamos acordado", ha sentenciado.

La dirigente del partido morado ha reclamado al Gobierno que, al menos, les proporcione por escrito una hoja de ruta en la que incluya los plazos y procedimientos necesarios para poner en marcha esas medidas que deben desarrollarse de forma extrapresupuestaria, como la limitación de los precios del alquiler o la reforma del mercado eléctrico.

"Queremos ver plazos, una hoja de ruta, y ese papel a la vez que los Presupuestos. Si eso no está, no podemos apoyar los Presupuestos. El compromiso va más allá de lo que pase este año", ha defendido la portavoz 'morada'.

Así, ha insistido en que aunque "es cierto que las medidas que dependen de Hacienda sí se han recogido y se van a sacar adelante", eso no les parece "suficiente". "Necesitamos que se cumpla íntegramente el acuerdo. Es nuestro compromiso y nuestra exigencia", ha reafirmado.



Denuncian que se incumple el acuerdo sobre permisos de paternidad

La coportavoz de la Ejecutiva de Podemos, Noelia Vera, ha denunciado que el Gobierno ha incumplido su acuerdo sobre los permisos de paternidad porque, según ha señalado, el Ejecutivo plantea que ambos progenitores se cojan las semanas de baja a la vez.

"Plantea una cosa diferente a la acordada y a lo que viene pidiendo la PPiiNA", ha señalado en referencia a la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción, que reclama una reforma en España del sistema de permisos de paternidad y maternidad.

Según explica Vera, la decisión del Gobierno de que ambos padres estén de permiso al mismo tiempo "no ayuda a la corresponsabilidad", ni a que los hijos estén más tiempo con sus padres antes de ir a una guardería o se puedan dejar al cuidado de un familiar.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha precisado este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 aprobado por el Gobierno contempla aumentar a ocho semanas el permiso de paternidad, aunque no ha especificado si se obliga a que estas semanas se cojan de forma simultánea al permiso de la madre, de forma consecutiva o a elección de los progenitores.

"Si no rectifica, habrá que ir a elecciones"

En esta línea, ha asegurado que la semana que viene, una vez conozcan al detalle los Presupuestos cuando el Gobierno los registre en el Congreso, trabajarán para que el Ejecutivo "rectifique" y garantice el cumplimiento de todas las medidas pactadas.

Eso sí, "si no lo hace", Vera ha avisado de que "no quedará otra" que ir a elecciones, "y explicarle a los españoles que si quieren un cambio político real y justicia social, a lo mejor hay que plantearse otro tipo de Gobierno más progresista".

"Primero tenemos que ver la totalidad del borrador. El lunes próximo contaremos cuál es nuestra valoración más en profundidad. Pero en todo caso, ni enmiendas ni no enmiendas, el debate es mucho más sencillo: Para que apoyemos los Presupuestos se tiene que cumplir tal y como lo acordamos con le Gobierno. Punto pelota", ha recalcado.

Así, ha insistido en que si el Gobierno no cumple íntegramente el pacto que firmó con Podemos, "tendrá que buscar otro tipo de apoyos en el PP, en Ciudadanos o en quien considere". "Pero en Unidos Podemos no vamos a aceptar, apoyar o trabajar en otro sentido legislativo si no es con el cumplimiento íntegro de lo que habíamos acordado", ha apostillado.



Celebra un ajuste por la vía de ingresos y no del gasto

Por otra parte, sobre el cuadro macroeconómico que acompaña a las nuevas cuentas, Unidos Podemos ha valorado positivamente que el Gobierno haya optado por centrar el esfuerzo fiscal que conlleva la reducción de déficit exigida por la senda de estabilidad más por la vía de los ingresos que por la vía de los gastos.

Una "diferencia sustancial respecto a las políticas del PP", ha celebrado su portavoz de Presupuestos, Segundo González, que ha recordado que este esfuerzo deberá ser mayor por el rechazo de PP y Ciudadanos en el Senado a una flexibilización del objetivo de déficit, que deberá ser al 1,3% del PIB y no al 1,8% como pactó el Gobierno con Bruselas y respaldó el Congreso.

"Es una anomalía a nivel europeo lo que se produce en este país", ha lamentado, señalando que, en todo caso, el 1,8% pactado era "poco ambicioso", algo que demuestra, a su juicio, los casos de Francia e Italia por la disposición de la Comisión Europea "a ceder" ante países que necesitan de un mayor margen.

González ha reivindicado la necesidad de unos Presupuestos "expansivos" ante la desaceleración económica que, ha dicho, "tiene ya traslación en la balanza exterior y las exportaciones", por lo que cree que "la única alternativa" para asegurar el crecimiento "es por la vía de la demanda interna". "Necesitamos estimular la economía y necesitamos unos Presupuestos expansivos", ha dicho.



Exigencias

Así lo ha advertido el secretario de Organización de la formación morada, Pablo Echenique, que ha sido uno de los dirigentes que pilotado las negociaciones con el Ministerio de Hacienda sobre los presupuestos, y que ha difundido este viernes un listado de exigencias que Podemos considera que "se incumplen" o que no se han concretado.

Estos son los 11 puntos "fundamentales" que Echenique enumera como incumplimientos del Gobierno:

- Regulación de las subidas abusivas de los precios de los alquileres.

- Bajada de la factura de la luz mediante la eliminación de los beneficios de las eléctricas y un bono social eléctrico que llegue realmente a las personas en riesgo de pobreza energética.

- Permisos de paternidad y maternidad que permitan "realmente la corresponsabilidad en los cuidados".

- Concreción en el compromiso de aprobar una reforma integral de las leyes contra la violencia machista y la inclusión del "Sólo sí es sí" en el Código Penal.

- Una bajada en la cuota a los autónomos "que menos ganan".

- Revalorización de las pensiones por ley.

- Prohibir la publicidad de las casas de apuestas.

- Exigencia para que los trabajadores a tiempo parcial tengan que fichar "para que no haya fraude con las horas extra".

- Reducir las bonificaciones a la contratación

- Derogación de los elementos más lesivos de las leyes "mordaza", incluyendo la eliminación de los delitos de injurias a la Corona o de ofensa a los sentimientos religiosos.

- Respetar el informe de los expertos respecto de la recuperación de la justicia universal en España.

"Para que esos presupuestos salgan adelante, hacen falta los votos de Unidos Podemos. Para que Unidos Podemos votemos a favor, hace falta obviamente que el Gobierno cumpla el acuerdo suscrito entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias", ha advertido Echenique en las redes sociales al volver a exigir todas esas medidas.

El aviso de Podemos se produce después de la última reunión que Podemos mantuvo ayer con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien les explicó las líneas generales del presupuesto pero no les facilitó el borrador del proyecto de ley.

Tras el encuentro, el propio Echenique aseguraba que la "visión general parece adecuada" aunque poco después la formación morada matizaba que había algunas medidas del pacto, cuyo cumplimiento aún no había garantizado el Gobierno.

Irene Montero avisa de que pedirán eleciones si hay incumplimientos

Mientras tanto, la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha advertido este viernes al Gobierno de que "cualquier incumplimiento" del acuerdo comprometido con el presidente Pedro Sánchez supondrá que su formación no respalde el proyecto de ley de presupuestos "y tendremos que salir a ganar unas elecciones".

En una entrevista en 'Los desayunos de TVE', la primera que concede tras su baja de maternidad, Montero ha insistido en que el único escenario que contempla su formación es que "el Gobierno cumpla lo pactado" y de no ser así los presupuestos no saldrán adelante, "a menos que encuentren el apoyo en PP, Ciudadanos u otras fuerzas políticas y, en ese caso, tendremos que ir a elecciones".

En la entrevista, Montero ha reiterado que su partido está "preocupado" porque el Gobierno no está cumpliendo "puntos centrales" del acuerdo firmado como la regulación de los precios del alquiler o el cambio de las condiciones en el mercado eléctrico "para que no se produzca la subida más alta de la luz en una década".

"No puedo asegurar que vaya haber presupuestos", ha insistido la portavoz que, no obstante, ha comentado que "quien más está cumpliendo" del Ejecutivo es la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pero "el Gobierno en su totalidad no está cumpliendo".