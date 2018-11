Ryanair despide a varios tripulantes que denunciaron sus condiciones con una foto "falsa"

La aerolínea irlandesa Ryanair ha despedido a los tripulantes de cabina que aparecen en una fotografía supuestamente durmiendo en el suelo del aeropuerto español de Málaga para denunciar sus condiciones laborales, según confirmó un portavoz de la compañía de bajo coste.



La instantánea fue tomada en la madrugada del pasado 14 de octubre y muestra a seis auxiliares tumbados en el suelo de una zona de descanso para personal de vuelo, después de que el avión en el que viajaban a Oporto (Portugal) fue desviado a Málaga por el mal tiempo.





Ryanair exposes fake photo of cabin crew sleeping in crew room. Watch video here: pic.twitter.com/tzTn6EHsKH