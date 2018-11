Pablo Iglesias cuestiona la independencia del Tribunal Supremo y llama a la movilización

Pablo Iglesias lamenta la sentencia del Supremo, según la cual el líder de Podemos asegura que "pierden los ciudadanos".



Iglesias, ha dicho que la "independencia" del Tribunal Supremo está en "entredicho" por la sentencia sobre las hipotecas y ha llamado a una "gran movilización cívica" ya que cree que "gana la banca y pierden los ciudadanos".



"La vergüenza y la rabia deben convertirse en una gran movilización cívica para defender los derechos de la mayoría frente a los privilegios de una minoría", ha añadido. Por ello, Unidos Podemos ha convocado una manifestación para el próximo sábado a las puertas del Tribunal Supremo (TS) para protestar por la decisión de que sea el cliente quien abone el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) vinculado a la firma de una hipoteca.





Gana la banca y pierden los ciudadanos. La independencia del Tribunal Supremo está en entredicho; la democracia debilitada.

La vergüenza y la rabia deben convertirse en una gran movilización cívica para defender los derechos de la mayoría frente a los privilegios de una minoría. „ Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 6 de noviembre de 2018

Ante la situación de desprestigio en la que queda la Justicia de este país, y ante el chantaje inaceptable de la banca privada he hablado con @Pablo_Iglesias_ y hemos decidido convocar una concentración el sábado frente al Tribunal Supremo, a las 18:00h. ¡Democracia Real Ya! — Alberto Garzón?? (@agarzon) 6 de noviembre de 2018

El Gobierno dice que hay que respetar las resoluciones

Valerio: "Hay que respetar las resoluciones judiciales, no tengo más que decir".

La OCU pide la dimisión del presidente de la Sala Tercera del Supremo

La PAH ve "indignante" que el TS se pliegue a "presión del lobby financiero"

Jueces para la Democracia: el daño para la justicia es irreparable

Albiol también se manifiesta contra la sentencia

La decisión del Tribunal Supremo que sea el cliente quien pague los impuestos de las hipoteca, corrigiéndose a si mismo, creo que es un grave error de consecuencias sociales imprevisibles. „ Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 6 de noviembre de 2018

A través de las redes sociales, tanto el líder de Podemos, Pablo Iglesias, como el de IU, Alberto Garzón, están llamando a manifestarse, que supone un paso atrás en la reciente doctrina, dictada hace tres semanas, que imponía a la banca el pago de este gravamen.Garzón, por su parte, dice en Twitter que la convocatoria obedece al "desprestigio" en el que queda la justicia en España con esa decisión del Supremo y a la necesidad de responder al "chantaje inaceptable de la banca privada".La ministra de Trabajo,, ha dicho quelas resoluciones judiciales, tras conocer que el Tribunal Supremo (TS) ha decidido que sea el cliente y no el banco el que tiene que pagar el impuesto de las hipotecas. En los pasillos del Senado, una vez conocida la decisión del Tribunal Supremo, Valerio se ha referido muy brevemente al criterio establecido por el alto tribunal respecto al impuesto hipotecario, simplemente para recordar la obligación de respetarla.La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha pedido la inmediata dimisión del presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis Díaz Picazo, por sue Actos Jurídicos Documentados (AJD), que ha concluido con una sentencia favorable a los bancos que califica de "bochornosa".Así lo ha dicho enrique García, portavoz del Organismo, después de conocer que el Tribunal Supremo ha acordado hoy que sea el cliente quien abone el impuesto de AJD vinculados a la firma de una hipoteca, con lo que da un paso atrás en la reciente doctrina, dictada hace tres semanas, que imponía a la banca el pago de este gravamen.¡La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Lucía Delgado, ha tildado hoy de "indignante" la rectificación del Tribunal Supremo, al que ha acusado de plegarse a los intereses y la "presión del lobby financiero e inmobiliario". Delgado ha considerado que este cambio de criterio en el"No puede ser que no se tenga en cuenta a los consumidores y por ello hay que replantear la justicia española, ya que las instituciones, ha añadido la portavoz de la PAH. En este sentido, la portavoz de la PAH"escarmiente y dé un varapalo a la justicia española, como ya lo hizo con las cláusulas abusivas, y el tiempo dé la razón a las familias".La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) cree que elcon su decisión sobre las hipotecas y considera que el daño hecho a la Justicia es irreparable."Si se hubiera gestionado bien desde el principio no se habrían generado esas expectativas en los ciudadanos, y ahora esta frustración", ha señalado a Efe el portavoz de esta asociación, Ignacio González Vega, después de que el Supremo haya acordado que sea el cliente quien abone el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) vinculado a la firma de una hipoteca.El líder del PP en Cataluña también se ha manifestado en contra de la sentencia: