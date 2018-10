Casado pide a Ciudadanos que no desbloquee los Presupuestos

El presidente del PP, Pablo Casado, reclama no solo no derogar la reforma laboral sino "intensificarla". Casado se ha referido así esta mañana ante los 700 empresarios congregados en Valencia con motivo del 21 Congreso Nacional del Instituto de Empresa Familiar que concluye hoy en Valencia. El líder de la oposición también ha instado a Ciudadanos que no desbloquee los Presupuestos Generales del Estado, que califica como la "semilla de otra recesión".

En su conferencia, Casado ha expuesto los puntos de su plan económico que, en su opinión, se parece mucho a lo que piden los empresarios. El dirigente del PP, que ha esquivado hacer declaraciones a la prensa en su entrada respecto a las últimas revelaciones que sobre los casos de corrupción, desgranó las claves de su "agenda de competitividad para España".

"Queremos rebajar el impuesto de sociedades otros 5 puntos e incluso bajar del 20%", dijo Casado, que también aboga por bajar el IRPF del 40%, la supresión por ley a nivel nacional del impuesto de patrimonio, el de donaciones y sucesiones, bajar las cotizaciones sociales, no implantar la tasa Tobin a las transacciones financieras y bloquear también la fiscalidad ambiental y los impuestos a las tecnológicas.

Además de esto, en materia laboral reclama intensificar la reforma laboral, aumentar la flexibilidad y potenciar los convenios de empresa frente a los sectoriales. "Las cotizaciones sociales deben publicarse en la nómina para que los trabajadores tengan conciencia de los costes sociales", ha opinado.



Margen de los Presupuestos

Casado, al margen de sus propuestas, ha reivindicado el papel social de la empresa familiar. "Defiendo que los empresarios se impliquen, opinen y participen de las decisiones públicas. Es fundamental que en momentos de desprestigio de la política y la empresa vayamos de la mano para recuperar los principios del esfuerzo, excelencia, rigor y ambición de futuro", ha concluido.