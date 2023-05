El Zamora CF ya no tiene margen de maniobra en las dos jornadas que restan de liga regular si quiere alcanzar ese objetivo del play off de ascenso tan ansiado. Sin duda caben todavía varias posibilidades y mucho cruce de resultados entre los equipos que buscan este objetivo, pero a nadie se le escapa que ya no es tiempo de especular y todo lo que no sea ganar hoy no debe entrar en los planes del equipo rojiblanco.

La victoria de la pasada jornada contra el líder Arenteiro no dejó un gran sabor de boca pese a ese 1-0 y a las numerosas ocasiones que crearon los de Yago Iglesias, y el rival de esta mañana (12.00 horas) no se presenta como un rival más asequible porque, además, juega en casa y tendrá un gran ambiente a su favor en las gradas. Queda la esperanza de pensar que este Zamora parece encontrarse más a gusto contra rivales fuertes que frente a los que intentan sumar puntos a la desesperada para hubir del descenso. Sin muchas novedades No hay grandes novedades en la plantilla rojiblanca y todo parece apuntar a que Iglesias volverá a utilizar su alineación base en la que sigue faltando el guardameta Irizíbar, mientras Juanan y Theo Chendri serán dudas hasta el último momento aunque, conociendo las costumbres del técnico gallego, todo parece apuntar a que uno de los dos estará hoy en el campo. Es un partido histórico entre dos viejos conocidos, con un Avilés en el que han jugado varios zamoranos a lo largo de los años y que, esde siempre, se ha cruzado en el camino del Zamora en numerosas luchas por el ascenso ya fuera desde Tercera, desde la Segunda B o ahora desde esta Segunda RFEF que parece la categoría de los decepcionados por encontrarse en tierra de nadie. Podrían actuar de salida hoy, Troya en la portería; una línea defensiva con Prada, Galas, Luismi y Silva; Theo y Chendri en el centro del campo; Viana y Sancho por las bandas, con Pau de enganche y Charly, en punta. Play-offs en el horizonte "Es un ensayo ideal para los play-offs". Con esta motivación afronta Jorge Fernández, ex jugador del Zamora CF, el encuentro. "Somos dos equipos parecidos, que nos gusta a los dos tener el balón. Quizás nosotros somos un poco más verticales, pero hay pocas diferencias", explica Fernández que jugó en el Zamora en la pasada campaña. El Avilés llega segundo, aunque lleva dos encuentros sin conocer la victoria. "Es un equipo de nuestro nivel, sin faltar al respeto a nadie, y va a querer ser protagonista, como nosotros. Tiene buenos jugadores en todas las líneas y está muy bien trabajado, es un buen calentamiento de cara a lo que nos espera en la post-temporada", señala el futbolista. "No soy muy de hacer porras, pero si me tiras de la lengua yo apuesto por un 1-0, con gol en el minuto 90", bromea Fernández, que, aunque es consciente del sufrimiento de los aficionados cunado los goles llegan en el último instante, quiere volver a sentir la alegría de victorias sufridas como la del Valladolid B. "Queremos seguir enganchando a la gente. Ahora da gusto salir al campo y ver el ambiente".