Celta de Vigo - Atlético de Madrid en directo

Ha sido una primera parte muy floja entre dos equipos que no han generado peligro ni tampoco han encontrado las maneras de poder hacerlo. Mientras que los rojiblancos no consiguen meter suficiente gente dentro del área en busca del remate, los celestes no están logrando aprovechar a sus puntas de lanza, con Strand Larsen muy bien fijado por Mario Hermoso y un Aspas que desaparece entre el bosque de piernas que hay entre los centrocampistas visitantes.