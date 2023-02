Manchester United - Barcelona en directo

¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ROBERT LEWANDOWSKI!!!! Manchester United 0-1 BARCELONA. ¡¡Robert Lewandowski no falla desde los once metros!! David de Gea adivina el lado del lanzamiento de penalti, llegando incluso a tocar el balón, pero no puede desviar el potente disparo del delantero polaco. Se lamenta el portero de los 'Red Devils'.