El jugador de la Juventus Cristiano Ronaldo zanjó los rumores sobre su posible regreso al Real Madrid y aseguró que su historia en el club blanco "ya está escrita" tras su adiós en 2018 y explicó que considera una "falta de respeto" hacia todos los clubes implicados cuando se habla sobre su futuro.

"Cualquiera que me conozca sabe lo centrado que estoy en mi trabajo. Menos hablar y más actuar, este ha sido el lema que me ha guiado desde el inicio de mi carrera. Sin embargo, a la vista de todo lo que se ha dicho y escrito últimamente, tengo que exponer mi posición", dijo Ronaldo a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

El portugués cree que "más que la falta de respeto" hacia él "como hombre y como jugador" existe "frivolidad" sobre su futuro. "Es una falta de respeto hacia todos los clubes implicados en estos rumores, así como hacia sus jugadores y su personal", comentó.

"Mi historia en el Real Madrid está escrita. Ha quedado registrada. En palabras y números, en trofeos y títulos, en récords y en titulares. Está en el Museo del Estadio Bernabéu y también en la mente de todos los aficionados al club", añadió el de Madeira, que recordó el "profundo afecto y respeto" por la afición merengue.

"Sé que los verdaderos aficionados del Real Madrid me seguirán teniendo en su corazón, y yo los tendré en el mío", apuntó Ronaldo, que tiene contrato con la Juventus hasta el 30 de junio de 2022 y no quiere más rumores. "Además de este último episodio en España, han sido frecuentes las noticias e historias que me asocian a varios clubes en muchas Ligas diferentes, sin que nadie se preocupe nunca por intentar averiguar la verdad real".

"Ahora rompo mi silencio para decir que no puedo permitir que se siga jugando con mi nombre. Sigo centrado en mi carrera y en mi trabajo, comprometido y preparado para todos los retos que tengo que afrontar. ¿Todo lo demás? Todo lo demás es pura palabrería", finalizó Ronaldo.

Ancelotti: "Nunca me he planteado ficharle"

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, ha asegurado este martes que nunca se ha planteado el fichaje de Cristiano Ronaldo, actual jugador del Juventus y al que llegó hace tres años procedente del propio equipo blanco.

"Cristiano es una leyenda del Real Madrid y tiene todo mi cariño y respeto. Nunca me he planteado ficharle. Miramos hacia adelante", publicó el técnico italiano en sus redes sociales.

Según la prensa italiana, el París Saint Germain y el Manchester City so las opciones que estudia para su futuro en el caso en el que dejara al Juventus en la presente temporada, cuando todavía le queda un año de contrato por 31 millones de euros netos por temporada.

El Juventus ha sido tajante en las últimas semanas sobre Cristiano Ronaldo, con el vicepresidente, el checo Pavel Nedved, que aseguró que el luso respetaría su contrato, pero la prensa italiana habló este martes en sus portadas de un interés del Manchester City y del PSG.

El romano "Corriere dello Sport" asegura que el representante de Cristiano, el portugués Jorge Mendes, viajó a Manchester para negociar con el City mientras que "La Gazzetta dello Sport" publica en su versión digital una información que ve al PSG entre los favoritos para hacerse con sus servicios.

El turinés "Tuttosport", por otro lado, afirma que Cristiano está "cada vez más convencido" de quedarse en Turín este año para recalar en 2022 en el PSG junto a Messi.