Rodrigo, en el centro de todas las miradas por un posible interés del Real Madrid

La derrota ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de Europa volvió a alimentar el debate en el Santiago Bernabeú. La afición blanca, que a pesar de los grandes triunfos de su equipo sigue sedienta de títulos, quiere refuerzos para un Real Madrid que viene perdiendo los últimos años nombres importantes en el vestuario.

Por ello, los rumores sobre posibles llegadas no cesan en la capital. En estos momentos, en boca de todos está Rodrigo Moreno. Julen Lopetegui, que ya conoce al futbolista del Valencia CF de su etapa en la selcción, parece que lo quiere en sus filas. Sin embargo, desde el club blanco insisten en que no se contempla la posibilidad de desembolsar tal cantidad de dinero (120 millones euros de cláusula de rescisión) por un jugador que probablemente no comience como titular.

El director general del club ché, Mateu Alemany se remite a la cláusula de rescisión del jugador cada vez que se menciona una posible salida de su delantero. Lo mismo ocurre con Marcelino, que tampoco parece partidario a vender a su futbolista franquicia.

El propio Rodrigo, mientras todos hablan de su futuro, se muestra cansado del tema y se ciñe a la corrección política y a su contrato, renovado hace menos de un año hasta 2022. "Llevo diciendo lo mismo desde marzo", decía el jugador al finalizar el encuentro ante el Atlético de Madrid.

Con todos los ojos puestos en el entorno del Valencia, el equipo ha entrenado esta mañana de miércoles para preparar el próximo compromiso de LaLiga y su atacante estrella, Rodrigo, ha trabajado con normalidad junto al resto de sus compañeros.