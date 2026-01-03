Las apps imprescindibles para ir a esquiar

Fatmap y Trace Snow son dos de las aplicaciones imprescindibles para planificar una buena jornada de esquí en la montaña, según recomiendan los exbicampeones del mundo de esquí freeride y snowboard Aurélien Ducroz y Xavier De Le Rue, para el fabricante francés de móviles para exterior 'Crosscall'.

El fabricante francés ha seleccionado cinco aplicaciones para los aficionados del esquí y el snow, entre ellas 'Fatmap', que permite planificar el itinerario por la estación de esquí, ubicarse fácilmente con su sistema de seguimiento y guardar el recorrido que has hecho por las pistas de América del Norte y Europa.

Desarrollada por expertos locales, la versión gratuita de la aplicación incluye una descripción detallada de los diferentes itinerarios (pistas, trayectos fuera de pista y senderos) con información práctica: grado de dificultad, descripción de itinerarios y características (altitud, distancia e inclinación).

La versión de pago, 'Fatmap explore', permite consultar mapas topográficos oficiales y analizar el terreno capa por capa para tomar las decisiones más oportunas y esquiar sin correr ningún riesgo. Además, se pueden descargar los mapas con antelación para consultarlos cuando estés en la pista de esquí si no se tiene acceso a internet o hacerlo en modo avión para ahorrar batería.

Asimismo, muchas estaciones de esquí disponen de su propia aplicación móvil, caso de las de Cerler, Candanchú y Formigal, que, al margen de la información sobre los remontes mecánicos, precio de los forfaits, horarios y plano de pistas, incluyen información práctica sobre comercios y restaurantes, actividades o transportes.

Otra ventaja es el acceso a las webcams para ver las condiciones metereológicas en tiempo real y la existencia de una pestaña de 'Socorro' para enviar tu geolocalización precisa (latitud y longitud) a los servicios de salvamento de la estación.

La aplicación de Aramón ofrece funcionalidades para optimizar la experiencia en las estaciones del grupo: Cerler, Formigal-Panticosa, Javalambre y Valdelinares.

Aplicaciones meteorológicas

Además entre las aplicaciones metereológicas destacan Weather Forecast, Accuweather y Windy. Con 'Trace Snow' el aficionado puede hacer seguimiento de su jornada en la nieve, recogiendo datos como la velocidad, distancia, número de saltos y calorías que has quemado.

Y para compartir todos los momentos en la nieve, Snowciety es la red social para los amantes del esquí y snowboard. Y si viajas en grupo, Snowciety permite ubicar en tiempo real a todos tus amigos para que nadie se pierda y poder encontrarlos rápidamente sin necesidad de llamar o enviar mensajes.

Todas estas aplicaciones pueden consultarse en un teléfono móvil que siga funcionando en cuanto el termómetro baje de los cero grados, caso de los Crosscall, diseñados para resistir temperaturas extremas de hasya 40 grados bajo cero.

Su batería externa 'X-Power' permite prolongar el uso del móvil porque duplica la autonomía del teléfono. Además, con el Trekker-X4 y su Action-Cam incorporada se puede grabar en 4K, y con un gran angular de 170º para recoger los mejores momentos en la nieve.