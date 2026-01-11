Baloncesto Fuenlabrada - Caja Rural CB Zamora: Sin opciones en el Fernando Martín para los zamoranos

El Caja Rural CB Zamora puso fin a la primera mitad de curso en Primera FEB con una clara derrota (79-61) a manos del Baloncesto Fuenlabrada en el pabellón Fernando Martín. Un resultado fruto de la falta de consistencia defensiva y acierto en el tiro de los zamoranos ante un rival que se mostró superior en todos los aspectos.

Primer cuarto

El Caja Rural CB Zamora arrancó con paso firme en el pabellón Fernando Martín. En la primera acción, Roberts visitó la línea de tiros libres para clavar los tres primeros puntos y, acto seguido, Van Zegeren sumó un cuarto desde el mismo sitio.

Tras marrar Lo un claro contragolpe, llegó la primera canasta de un Baloncesto Fuenlabrada que despertó para tomar el mando. Lo hizo firmando un parcial de 10-2, con una única canasta visitante por parte de Roberts, y gozar así de un cómodo colchón al paso por el ecuador del primer periodo (13-7).

Saulo Hernández movió el banquillo, pero su equipo siguió siendo poco productivo en ataque. Naspler, con una "bombita" rompió la sequía, pero Baloncesto Fuenlabrada siguió anotando con fluidez ante una formación zamorana que encontró en Peris su forma de engancharse al partido y mantener las distancias. Una diferencia que los madrileños lograron aumentar justo antes del segundo cuarto, situando la brecha en ocho puntos.

Segundo cuarto

No encontró solución a sus problemas el Caja Rural CB Zamora al inicio del segundo cuarto, encajando en los primeros compases un duro parcial de 4-0.

Los zamoranos reaccionaron y, durante los siguientes compases, trataron de acercarse en el marcador. Sin embargo, los desajustes defensivos continuaron y Baloncesto Fuenlabrada mantuvo su renta. Los locales dominaban el rebote en ambos aros y eso facilitaba su mandato en pista. Posición que afianzó con un triple al cuarto de hora de juego (35-22).

Peris, enchufado, respondió desde el perímetro buscando reacción de los suyos. Pero ni esa acción ni el siguiente triple de Martínez cambiaron el rumbo del duelo. Un parcial de 6-0 forzaba a Saulo Hernández a pedir tiempo muerto, pero ni por esas los visitantes se engancharon al partido. Duelo que llegó a su ecuador con 44-31 en el luminoso.

Segundo tiempo

Con un rápido parcial de 0-4 abrió fuego el Caja Rural CB Zamora en la segunda mitad, obligado a dar el máximo para buscar la remontada. Un fuerte inicio que, sumado a una canasta de Van Zegeren, redujo diferencias y forzó el tiempo muerto local (44-37, m. 23).

El receso dio aire a Baloncesto Fuenlabrada, que volvió a cargar el rebote, sacar faltas al bloque zamorano y gozar de demasiadas segundas opciones. Eso volvió a estirar la ventaja local a dobles dígitos y frenó el intento de reacción visitante (51-39, m. 25).

Kristensen, bajo aro, rompía la racha madrileña, pero ni su acierto ni el primer triple de Rogers eran suficientes para reducir diferencias. Saulo Hernández volvió a detener el encuentro, pero el tiempo muerto no evitó que la contienda acabara por romperse en favor de Baloncesto Fuenlabrada. Los locales, aprovechando el desconcierto rival, ampliaron su ventaja todavía más y dejaron el partido casi visto para sentencia antes de los diez minutos decisivos (67-48).

Último cuarto

Con casi 20 puntos de desventaja, el Caja Rural CB Zamora no tiró la toalla, pero tampoco inquietó en exceso a su rival. Subió su defensa, trató de incomodar al máximo a Baloncesto Fuenlabrada, pero no siempre consiguió su objetivo.

Al comienzo del último cuarto, la renta se redujo con un nuevo parcial de 0-4. Pero la historia volvió a repetirse y los locales no tardaron en responder desde el exterior (72-51).

El orgullo tiró del equipo zamorano en la recta final. El Caja Rural CB Zamora siguió luchando, sin bajar los brazos, pero adoleciendo una gran falta de acierto. Puntería que sí tuvo su rival, especialmente eficaz ayer desde el exterior y el poste alto (77-53, m. 36).

Al final, los minutos fueron pasando sin que hubiera atisbo de mejora visitante. Los locales pusieron las pautas del juego hasta el desenlace, sin que el Caja Rural CB Zamora pudiera encontrar solución a sus problemas. Una respuesta que tratará de encontrar en el parón liguero, buscando mejorar para iniciar con éxito la segunda mitad del curso.