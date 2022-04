“El play-off empieza hoy”. Así de claro y contundente se expresó ayer Saulo Hernández a la hora de destacar la importancia del envite que el Zamora Enamora disputa hoy en tierras asturianas frente al Círculo Gijón. Una contienda en la que la formación zamorana buscará un triunfo que le permita asegurar el factor cancha en su camino por las eliminatorias en busca del ascenso a LEB Oro, elemento que se antoja clave para contar con más opciones de superar ese primer corte en la segunda fase de campeonato.

“Para nosotros el partido es fundamental, tendremos la primera opción de asegurar el factor cancha para la primera eliminatoria”, aseguraba ayer el técnico, consciente de tener por delante un difícil reto pese a que la clasificación indique lo contrario. Y es que, a pesar de que el Zamora Enamora acumula cinco victorias consecutivas y Círculo Gijón no gana desde hace cuatro jornadas, no hay que olvidar que no hace tanto había un único partido de diferencia entre ambas escuadras. “Hace unas semanas estábamos muy parejos en la clasificación y me preocupa que nos lleguemos a fiar de esas sensaciones que hablan de un partido sencillo. Algo que no es real pues, hasta este esprint final de temporada que nos ha separado, apenas había una victoria de separación en la tabla entre nosotros”, razonaba Saulo Hernández, recordando también que sus hombres acuden a una pista en la que “perdieron Cantabria, Burgos o Zornotza” y que en el partido disputado entre zamoranos y asturianos en el Ángel Nieto se llegó a necesitar de dos prórrogas para resolver el envite.

Pero, si todo ello hace desconfiar al cuadro zamorano de un partido sencillo en Gijón, también apunta a todo lo contrario esa imagen que dejó el Zamora Enamora en su último partido ante el UDEA Algeciras. “Mantengo que las sensaciones tras el último partido son las mismas pese al paso de los días. Siempre hay que diferenciar entre el resultado y hacer todo lo que está en tu mano; el otro día, el equipo ganó (que es lo primordial) pero la versión no fue la mejor ni parecida a la de otros partidos anteriores”, señaló un Saulo Hernández que tiene claro que “llegado este tramo de la temporada, al equipo no le queda otra que dar su mejor versión” porque “en apenas una semana y media se jugará el play-off” y, en ese escenario “no valen las medias tintas”.

Así pues, y con solo día y medio para preparar el envite, el Zamora Enamora viaja a Gijón dispuesto a emplearse al máximo y tratar de hacer daño a un duro adversario que practica un juego incómodo y que cuenta con potencial suficiente para salir vencedor del choque aunque sus últimos resultados indiquen lo contrario.

“Son un equipo con calidad, que le gusta mucho ir hacia dentro y aprovechar las penetraciones para anotar. Un rival difícil como ya se vio en el último partido”, destacaba Erikas Kalinicenko, convencido de que el Zamora Enamora ha “encontrado la forma de explotar el gran potencial que tiene” y ser capaz de “alargar un poco más esa racha de cinco victorias, que en una liga como esta es muy complicada de lograr”.

Dentro de ese talento de los asturianos que ensalzaba el alero destacan dos nombres propios: Unai Mendicote y Anthony Libroia. Dos de los jugadores más en forma de la categoría que, además, son bien conocidos por Saulo Hernández y el Zamora Enamora, ya que formaron parte de su plantel en los últimos años.

“Ambos estuvieron varias temporadas con nosotros y los conocemos perfectamente. Son dos de los jugadores más importantes de la competición a nivel numérico y están haciendo una temporada extraordinaria”, comentó un Saulo Hernández que, por otra parte, sabe que su rival cuenta con otras armas a tener en cuenta. El dominicano Quarry Culbert, Adria Duch o Javi Lucas también ponen de su parte para convertir a Círculo Gijón en un equipo “que puede anotar con facilidad”, completando su potencial el pívot Azaro Roker, cuya lesión ha influido notablemente en esa mala racha que arrastran los asturianos.

Para hacer frente a un rival de esta entidad, Saulo Hernández cuenta con todos sus hombres disponibles y confía que la plantilla pueda volver a lucir su máximo nivel. Elemento necesario tanto para las eliminatorias, cuyos cruces se irán concretando esta semana, como para empezarlo con el factor cancha como impulso para soñar en grande tras cerrar la permanencia y alcanzar el premio del “play-off”.