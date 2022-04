Saulo Hernández, técnico del Zamora Enamora, afirmó hoy a los medios de comunicación que para su equipo "el play-off empieza ya", mañana mismo ante Círculo Gijón. Una frase que apoyó en un razonamiento muy lógico: "Mañana tenemos la primera opción de que el partido de vuelta sea en nuestra casa".

El entrenador zamorano comentó que todavía sigue descontento con el partido de los suyos frente a UDEA Algeciras porque el curso se encuentra en un tramo determinante. "Las sensaciones tras el último partido son las mismas pese al paso de los días. Siempre hay que diferenciar entre el resultado y hacer todo lo que está en tu mano; el otro día, el equipo ganó (que es lo primordial) pero la versión no fue la mejor ni parecida a la de otros partidos anteriores", comentó el técnico, añadiendo: "Llegado este tramo de la temporada, lo que tenemos que intentar es dar nuestra mejor versión siempre porque en poco más de una semana estaremos jugando el play-off y allí no valdrán las medias tintas".

Por ello, espera que mañana su equipo enmiende esa última actuación dando todo frente a un Círculo Gijón al que vuelve a medirse entre semana, sin apenas tiempo para preparar el envite. "Si yo pudiera elegir no jugaría el miércoles porque las semanas son completamente distintas. Es cierto que tengo la suerte de contar con Ángel y Félix para el tema de "scouting" y cargas, y eso nos está ayudando a llegar en la mejor versión posible a los partidos con un tiempo tan limitado para prepararlos. Sin embargo, no podemos obviar que estamos jugando cinco partidos en apenas quince días y es algo a lo que no estamos acostumbrados e influirá en todo", explicó Hernández, apostillando: "Hemos tenido día y medio para preparar el partido, pero es lo que hay y, quizá, la dinámica que tenemos haga que nos olvidemos de esos problemas y nos ayude para sacar el partido".

Esa carga de partidos podría influir hoy en un Zamora Enamora en el que "hay molestias" pero que "pesarían más sin preparador físico". "En este momento, como se vio en el entrenamiento de ayer, los jugadores exigieron su cuerpo al máximo y es imposible que no sientan dolor en tobillos, rodillas o dedos. Pero creo que a todos los equipos le pasará lo mismo porque tienen el mismo calendario y veo a los jugadores preparados para el reto", destacó Saulo Hernández, que no destacó baja alguna para la contienda.

Por lo que respecta al rival, el entrenador no ocultó que es un adversario al que conoce bien, con exjugadores zamoranos, y cuyo potencial no es tan lejano al que puede creerse ahora mismo atendiendo a la clasificación. "Anthony y Unai estuvieron aquí con nosotros, los conocemos perfectamente y son dos de los jugadores más importantes de la competición a nivel numérico. Están haciendo una temporada extraordinaria y me alegro por ellos. NO podemos dejarnos llevar por las sensaciones en las últimas jornadas, hace unas semanas a ambos equipos solo les separaba una victoria y solo esa diferencia en el "sprint" final de la liga nos ha separado. Vamos a una cancha donde ha perdido Cantabria, Burgos o Zornotza... no podemos fiarnos de esas sensaciones de partido sencillo por lo que dice la tabla. No es real, para nosotros ya empieza el play-off. Mañana tenemos la primera opción de que el partido de vuelta sea en nuestra casa y es suficiente motivación y tiene la importancia como para dar el máximo. Para nosotros el partido es fundamental", razonó Hernández.

Y es que, para Saulo Hernández la mente ya está puesta en ese play-off, aunque todavía sea pronto para poder prepararlo pues, como el mismo admitió, "es muy complicado". "Podemos quedar en cualquier posición desde la segunda a la quinta plaza. En el Este pasa algo similar, por lo que habrá que empezar a pensar en ello una vez se conozcan los resultados de esta jornada, cuando se pueda clarificar un poco las posibilidades de cruce", afirmó, consciente de que ganar allanaría mucho el camino para esos hipotéticos cruces.

Kalinicenko: "Hemos encontrado la manera de explotar nuestro potencial"

Por su parte, Erikas Kalinicenko señaló que el Zamora Enamora encara el duelo ante Círculo Gijón "con la moral alta y muchas ganas" ya que el equipo "tiene un claro objetivo que es sacar el factor cancha para el play-off" y depende de sí mismo después de encadenar cinco victorias consecutivas. "Estamos sorprendidos, entre comillas, de la buena racha que hemos firmado. Al final, sabemos que tenemos mucho potencial y hemos encontrado la manera de explotarlo. Es muy difícil sumar cinco triunfos seguidos, de ahí la sorpresa, pero sabíamos que era algo que podíamos hacer y, de hecho, creo que podemos seguir haciendo", afirmó Kalinicenko, confiado en poder alargar esa dinámica "en el tramo más importante de la temporada".

Además, Kalinicenko comentó que, frente a Círculo Gijón, "pese a no tener mucho tiempo para preparar el partido", el equipo está muy concentrado en buscar la victoria. "Sabemos que es un equipo difícil, aquí en la idea tuvimos que jugar dos prórrogas contra ellos. Son un equipo que le gusta mucho las penetraciones hacia el aro y hemos visto vídeos y analizado su juego, por lo que somos conscientes de a lo que nos enfrentamos mañana".