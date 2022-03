El Zamora Enamora entra en el play-off por la puerta grande (84-49)

El Zamora Enamora entró ayer por la puerta grande al futuro play-off de ascenso a LEB Oro tras asegurarse acabar entre los ocho primeros clasificados de la Conferencia Oeste con una gran victoria. Un triunfo que fraguó, poco a poco, frente a un CB Morón al que de poco le sirvió visitar ayer martes el Ángel Nieto, ya que cayó por un contundente 84-49.

A pesar del marcador, el Zamora Enamora no disfrutó de uno de sus partidos más preciosistas de la temporada. En parte, porque ni su rival ni el arbitraje dieron para ello. Los primeros trataron de enmarañar el duelo buscando una contienda de mucho contacto en el que predominara la entrega; por su parte, los colegiados no estuvieron finos a la hora de medir con la misma vara a los dos equipos y eso hizo que el buen baloncesto local pasara más desapercibido de lo merecido. Y es que, los de Saulo Hernández fueron un equipo sólido desde el primer minuto, con recursos y un destacado juego que supo adaptarse a su contendiente, paupérrimo en el tiro que no en su actitud, en cada momento.

Harris II, con una gran penetración, abrió el tanteo en el Ángel Nieto, escenario mucho más vacío de lo que debió estar en la fecha fijada para el encuentro frente a un CB Morón que no tardó en responder a la canasta.

El envite arrancó muy igualado, con defensas pegajosas por parte de ambos conjuntos y pocos espacios para lanzamientos cómodos. Aun así, una canasta con tiro adicional de Bakumanya y un nuevo acierto de Harris II daban la primera gran ventaja del partido a los locales. Un golpe que los andaluces devolvieron a continuación con un parcial de 0-5 (7-7, m. 4)

La tensión era evidente y eso hizo que las defensas se intensificaran. En algún caso de forma desmedida, como en el intento de mate de un Sené que recibió una dura falta técnica. Acción tras la que CB Morón se puso por delante y comenzó un intercambio de canastas con alternancia en el dominio del tanteo. Guion que el primer triple de Kalinicenko y una canasta de Solarin cambiaron para que, con la ayuda de Harris II, abriendo una brecha que Tamba y Round estiraron a diez puntos antes del final del cuarto (24-11).

La sequía andaluza se extendió al inicio del segundo cuarto pero solo Round pudo aprovecharlo en un duelo de contacto en cada pintura. Una lucha que obligó al Zamora Enamora a acumular faltas, siendo CB Morón dueño del rebote y manteniéndose la diferencia inalterable (28-15, m. 14). Al menos, hasta que los de Saulo Hernández acumularon la quinta personal del cuarto.

La anotación zamorana se había atascado y CB Morón lo aprovechó para, a base de tiros libres, recortar diferencias aunque fueran solo tres puntos. Cantidad que igualó Solarin desde el perímetro con su reingreso a pista, al igual que Harris II. Triples a los que se quiso sumar Kalinicenko, al que le anularon un canastón por un supuesto “floping”, lo que hizo que la renta de los locales se quedara en 17 puntos al descanso (42-25).

Sin perder un ápice de intensidad regresó el duelo a pista, con los colegiados cargando nuevamente de faltas al equipo local. Circunstancia a la que los zamoranos respondieron con garra y un parcial de 6-0 que obligó a pedir tiempo muerto a CB Morón.

Casi cinco minutos tardaron en anotar los andaluces, siendo ya la brecha en favor del cuadro de Saulo Hernández de 25 puntos con Round y Kalinicenko sumando desde el interior. Pero, en los siguientes compases del choque, pesaron más las faltas que esa diferencia, teniendo el técnico local que hacer encaje de bolillos para encajar su quinteto. CB Morón sacó rédito esos problemas y la falta de acierto local para recortar diferencias y forzar el tiempo muerto zamorano (54-32, m. 27).

El receso no evitó que los árbitros siguieran con su desigual trato sobre un Zamora Enamora que sumaba faltas al ritmo que perdía parte de su ventaja. Y es que, de nos ser por los tiros libres, CB Morón habría renunciado a la victoria mucho antes de lo que lo hizo cuando, minutos después, los locales pegaron un arreón para sentenciar el envite y cerrar el tercer acto con un increíble triple de Manu Vázquez sobre la bocina que ponía el 64-37 con el que se llegó al periodo decisivo.

Con todo a su favor, el Zamora Enamora no perdonó. Tamba, Traoré, Manu Vázquez y Marc García asumieron el mando de las operaciones, haciendo inútil cada intento visitante en un cuarto con minutos muy bien aprovechados por los menos habituales, en los que la grada disfrutó sin preocuparse por el resultado final. Un 84-49 que mete a los zamoranos directamente en el play-off de ascenso a LEB Oro por segunda campaña consecutiva.