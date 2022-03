Saulo Hernández, técnico del Zamora Enamora, tiene claro que la permanencia y el play-off están al alcance de la mano del Zamora Enamora. Sin embargo, el técnico también es consciente de que, en una liga tan pareja como es la LEB Plata, nadie regala nada y Basket Navarra no pondrá facilidades este fin de semana para que el CB Zamora alcance su objetivo. Por ello, el entrenador apuntó como clave del envite "ponerse en modo competición" e igualar la intensidad de su rival, respaldado por el gran ambiente que se espera en su pabellón por el Día del Basket Navarro.

Precisamente, ese empuje anímico de contar con una numerosa afición como respaldo, fue la gran pérdida para el Zamora Enamora en la suspensión de su partido ante CB Morón, encuentro en el que iba a celebrarse el "Día de la Cantera" de los zamoranos. "Nos dolió mucho porque hay mucho trabajo detrás de un día así. Había más de 200 familias que habían asegurado su presencia en las gradas, en un día tan especial como es el 19 de marzo. Personalidades, espectáculos y otros detalles que se preparan con cariño", relató Hernández, señalando que le fastidió "más eso que no jugar, que también". Especialmente tras ver como su rival se recuperó "extraordinariamente rápido" de su brote de COVID-19.

"No deja de ser una coincidencia muy grande que el lunes puedan jugar todos; el martes se queden sin entrenador; el jueves tengan los positivos necesarios para no jugar y, este miércoles, hayan podido jugar todos contra Cantabria", relató Saulo Hernández, consciente de que en muchas ocasiones se está utilizando la normativa COVID-19 para alterar el calendario, si bien él mismo apeló a "la presunción de inocencia", zanjando el tema con resignación: . "No hay que darle vueltas, es lo que hay".

Con ese capítulo cerrado, por ahora, la vista del equipo zamorano se centra en el próximo encuentro. Duelo para el que Saulo Hernández ha marcado una consigna clara: "ponerse en modo competición". "Sé que desde fuera, que el deporte parece jugar al PC Manager, no se entienden estas cosas pero, los técnicos, sabemos lo que queremos decir. Vamos a llegar al momento más importante de la temporada tras 17 días sin competir, somos el único equipo que lleva todo ese tiempo sin saltar a la pista en la liga, y encima llega tras dos victorias balsámicas que hace que afrontes el partido tranquilo. A mi eso me hace estar muy preocupado", razonó el entrenador, explicando que podría existir una relajación poco beneficiosa pues se miden a un "Basket Navarra que sale al máximo en cada partido y, aunque no tenga los nombres de otras plantillas, lo suple con un trabajo y una intensidad que puede sacarte de la pista". Una garra que se verá incentivada por "el gran ambiente que se vivirá en su pabellón" y porque "está a una sola posición" del Zamora Enamora y necesita ganar para no meterse en problemas.

Atendiendo a todo ello, Saulo Hernández no dudó en afirmar que la clave será "igualar esa intensidad" que empelan los navarros, equipo que ve muy similar al suyo en muchos sentidos. "Son un equipo muy parejo a nosotros. En el sentido clasificatorio, porque al igual que nosotros han logrado grandes resultados y perdido otros partidos que debía ganar, como nosotros. Y, en cuanto a la estructura del equipo, se han igualado a nosotros o a un equipo más clásico con su último fichaje. Un pívot con 2,13 de altura que le da más equilibrio y le permite tener otro estilo diferente al de principio de temporada, manteniendo esa intención de hacer un juego alegre y sin especular en la que nos parecemos", detalló.

Ismael Tamba: Somos capaces de competir contra cualquiera

Ismael Tamba, jugador del Zamora Enamora, aseguró ayer que seguirán las indicaciones de su entrenador y que tratarán de emplearse a fondo este fin de semana para alargar la buena racha y alcanzar la permanencia. "Llevamos un par de días sin competir y estar parado igual hace que te relajes más de lo que debes, pero yo creo que estamos muy enfocados en nuestro objetivo, que no es otro que ganar en Navarra", explicó el pívot, añadiendo: "si podemos asegurarnos la plaza en play-off, pues estaría bien". "

Estamos en una dinámica positiva, todo el mundo está contento y tiene ganas de jugar, creo que estamos en un buen momento", comentó el jugador sobre como se vive este final de temporada en el vestuario, concretando que, personalmente, nota que está "creciendo bastante como jugador" y le parece "bonito" tener "la oportunidad de poder luchar por algo en la parte de arriba de la liga". "Somos capaces de competir contra cualquiera. Todos en el equipo tenemos carácter para ello, y esa es la idea", sentenció.