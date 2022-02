Jeff Solarin, jugador del Zamora Enamora, señaló hoy que si bien el equipo se siente "dolido" por la derrota, está trabajando para cortar la mala racha de resultados este fin de semana frente a Grupo Alega Cantabria. Una labor que, bajo su punto de vista, tiene que incidir en el apartado "mental" pues considera que ese ha sido el mayor problema que ha tenido el equipo en sus últimos encuentros.

Solarin admitió que han sido días duros en el vestuario zamorano tras perder frente a CB Marbella el pasado lunes. "Siempre es difícil tras cada derrota, especialmente cuando se trata de un partido que te deja esa sensación que era ganable para nosotros", afirmó, añadiendo: "la única forma de dejarlo atrás es volver a trabajar y esforzarse porque el sábado volvemos a tener otro partido".

El pívot admitió que, en su caso particular, la derrota fue más dura ya que cuajó un excelente encuentro con nada menos que 31 puntos, siendo el MVP de la jornada en la Conferencia Oeste de LEB Plata. "Sí, siempre duele un poco más cuando pierdes y has jugado bien", reconoció, para asegurar que no le da demasiada importancia pues "esto es baloncesto y cuando se pierde, perdemos todos". Y es que, para Solarin, "lo que importa es el equipo" y, por ello, "no importa que tú (por él) lo hayas hecho bien, pierdes igual".

Sobre la mala dinámica que atraviesa el equipo ahora mismo, Solarin destacó que el área donde tiene que mejorar el Zamora Enamora es el apartado psicológico. "No diría que nos falla algo físico o técnico táctico, creo que el problema es mental", apuntó. "Creo que podemos mejorar cómo encaramos cada partido en las sesiones, la importancia que tiene ese día a día y la mentalidad que se debe tener; hay que mejorar cómo se afrontan esos entrenamientos para intentar llegar en la mejor condición mental posible a los partidos", aseguró.