Jacob Round, jugador del Zamora Enamora, señaló hoy que el equipo de LEB Plata tiene "muchas ganas de volver a la pista" después de un largo parón competitivo que se inició a finales de 2021 en el que también ha influido la presencia del coronavirus.

"Después de una situación que nos ha puesto en bastantes dificultades, por lo visto en los pocos entrenamientos que hemos hecho juntos debido al COVID, yo veo a la gente con ganas. Todos tienen muchas ganas de volver a la normalidad, entrenar, jugar y volver a ganar", comentó el escolta, añadiendo: "cuando un jugador está siete días en su casa sin poder salir, lo que más quiere, es volver a la pista y hacerlo bien".

Round, además, no se atrevió a analizar cómo puede influir la situación sanitaria actual en el desempeño del equipo ante Aquimisa Carbajosa, indicando que "el domingo se verá como ha afectado" el COVID-19 a la plantilla zamorana. Eso sí, se atrevió a aventurar las características de las que gozará el partido. "No creo que veamos un partido de buen baloncesto o muy bonito. Creo que será un partido más de "guerra", con contacto, entre dos equipos que no han jugado desde hace tres semanas".

Saulo Hernández: "El partido lo ganará el que mejor defienda"

Por su parte, Saulo Hernández señaló sobre la contienda del próximo domingo que "no será tan fácil como todo el mundo se piensa" y ya no solo porque "la pandemia pueda igualar las cosas" e influir durante las próximas semanas en el desarrollo de la LEB Plata. "En deporte, se atiende mucho a la clasificación y a pensar que un equipo de la zona baja no puede ganar nunca a un equipo de la zona alta. Y, en mi opinión, por la experiencia que tengo en este deporte y en esta competición, en la liga que jugamos cualquiera puede ganar a cualquiera. La diferencia es realmente muy pequeña", comentó el técnico, poniendo como ejemplo "la derrota sufrida por Zornotza esta semana ante Basket Navarra". Hernández comentó que le gustaría "llegar en las mejores condiciones posibles al partido" porque, jugándose en casa y ante un rival de su misma liga "eso podría indicar que se tienen más posibilidades", pero que "no será así" por culpa del coronavirus, siendo su único consuelo que "Salamanca afronta el partido de manera similar".

En cuanto a las claves del derbi regional entre zamoranos y salmantinos, Hernández comentó que, bajo su punto de vista, "el partido lo ganará aquel equipo que defienda mejor y con más intensidad" ya que "defender conlleva más actitud y menos técnica", siendo favorable en esta situación en la que "se ha podido entrenar muy poco" y existe gran incertidumbre en el rendimiento de los jugadores. Tanto los afectados por el COVID-19 como aquellos que no han podido entrenar con regularidad.