La variante Omicrón del COVID-19 ha conseguido que, como nueva tradición navideña, todo el mundo se haya hecho un test de antígenos o una PCR durante los últimos días. Algunos incluso se han tenido que hacer la prueba varias veces, pues la pandemia vive un momento álgido ahora mismo y siempre asoman nuevos positivos. Por ello, no resulta raro estar a la espera de resultados médicos para retomar la rutina, como le ocurre ahora mismo al Zamora Enamora de LEB Plata.

Durante la disputa de la última jornada de la Conferencia Oeste, en la que los hombres de Saulo Hernández superaron al Círculo Gijón de Libroia y Mendicote, dos de los miembros de la plantilla zamorana dieron positivo en COVID-19. El jugador Marc García y el preparador físico fueron los afectados y, ante esta situación, el siguiente paso era comprobar hasta donde se había extendido el virus en el vestuario del CB Zamora.

El paso de año y los días festivos no han ayudado a concretar la gravedad de la situación en el Zamora Enamora. De hecho, aunque la plantilla volvió a reencontrarse ayer cumpliendo con la programación prevista, el equipo se ejercitó sin conocer todavía los resultados de las pruebas médicas pertinentes.

“Los jugadores han vuelto de sus vacaciones y se han incorporado a la dinámico del grupo pero seguimos pendientes de conocer los resultados de las pruebas”, afirmaba un Saulo Hernández cuya sensación no es nada positiva de cara a la primera jornada de liga de 2022. El técnico no dudó en afirmar que “probablemente” no habrá partido el sábado entre Zamora Enamora y Reina Yogur Clavijo pues “la situación es complicada”. “Sin saber resultados, a nivel personal, creo que debido a la situación epidemiológica y por la que atraviesan otros equipos, lo lógico es que haya más positivos en el vestuario”, confesó, añadiendo: “Eso me lleva a pensar que no se jugará el partido, como creo que tampoco podría llegar a jugarse la jornada al completo. Muchos equipos tienen un buen número de casos y podría ocurrir como ya pasó en la Liga ACB, en la que se suspendió toda una jornada entera debido a la alta cifra de positivos que manejaban la mayoría de conjuntos y que hacían imposible que ningún partido pudiera jugarse”.

En caso de aplazamiento, Saulo Hernández apuntó a que la fecha del encuentro dependería de “el acuerdo al que lleguen ambos clubes” pero vio un posible hueco cercano en el calendario. “Hay una semana en la que se juega la Copa de LEB Plata finales de enero, podría ser una buena fecha llegado el caso”, subrayó.

Pero no todo son malas noticias en el Zamora Enamora. El 2022 ha comenzado con la vuelta a los entrenamientos del norteamericano Malik Maitland que, durante el mes de diciembre, se desplazó a Estados Unidos para solventar asuntos burocráticos. El base se incorporó ayer a la disciplina de un grupo en el que, a la espera de los resultados que arrojen los test de COVID-19, tiene en Manu Vázquez su única baja. Una ausencia por lesión cuya duración está pendiente de la revisión médica a la que se someterá la próxima semana el jugador.